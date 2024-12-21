Атака БПЛА по Україні: є постраждалі у Запорізькій та Харківській областях (фото, відео)

Російські війська 20 грудня ввечері випустили по Україні 113 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила 57 з них, ще майже стільки ж було локаційно втрачено.

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У ніч на суботу 21 грудня росіяни атакували українські міста 113-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із Брянська, Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянська. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі, як повідомляється, підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Водночас, завдяки активної протидії Силам оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків.

У ПС ЗСУ інформують, що у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян.

Наслідки удару по Запорізькій області

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя отримали поранення 12-річний хлопчик та жінка.

Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці.

Загалом, за інформацією виконуючої обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіни Харченко, після атаки дронами у місті є пошкодження житлового фонду та нежитлових приміщень. Четверо поранених.

Глава ЗОВА додав, що неповнолітній залишається у лікарні із осколковим пораненням ноги. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Дитину перевели до відділення загальної хірургії.

Три постраждалі жінки від госпіталізації відмовились.

Наслідки удару по Харківській області

Як повідомили у Національній поліції, атакували місто Харків два російських БпЛА, внаслідок чого постраждали восьмеро людей.

Перший безпілотник о 21:40 влучив у дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі. На першому та другому поверсі зайнялися квартири. Постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчинка.

Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району. Спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов узагальнив, що у Київському районі міста внаслідок ударів уламків БПЛА горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини, в легкому стані.

У Салтівському районі внаслідок удару дрона горіли квартири на 1 та 2 поверхах. Постраждали 6 людей.

У с. Солоницівка Харківського району через падіння уламків горів дах нежитлового приміщення на цивільному підприємстві.

Нагадаємо, під час масованої атаки з 12-го на 13 грудня ЗС РФ запустили по Україні рекордну кількість БПЛА.

10 грудня ЗС РФ вдарили балістикою по центру Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які змогли самі додзвонитися у ДСНС та описати, де перебувають.