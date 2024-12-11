Обстріл Запоріжжя: постраждалі подзвонили з-під завалів у ДСНС (відео)

Серед постраждалих від удару по клініці є дитина. Лікарка Ганна Зубченко розповіла, що навіть не чула вибуху, коли на неї почала падати стеля.

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10 грудні ЗС РФ вдарили балістикою по центру Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які змогли самі додзвонитися у ДСНС та описати, де перебувають. Про це йдеться у матеріалі "ТСН" від 11 грудня.

Епіцентр удару — приватна клініка, але пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхові будинки та навчальний заклад. Під руїнами опинились люди.

Одразу після обстрілу поблизу клініки почали збиратись рідні працівників і пацієнтів. Рятувальники розпочали безперервну роботу, до обстеження завалів залучили собак.

Ганна Зубченко працює у медзакладі офтальмологом. Вона розповіла, що навіть не встигла почути вибуху, коли на неї раптом почала падати стеля.

"Поруч була інша лікарка. Її придавило. Коли я вилізла, почала кричати — рятуйте. Дзвонила чоловіку, він прибіг. Рятувальники приїхали", — згадала лікарка.

Фото наслідків удару балістикою по Запоріжжю Фото: ДСНС

З її слів, на момент влучання всередині було приблизно 20 осіб — медиків і пацієнтів. Вибухова хвиля була така сильна, що розтрощила кавʼярню поблизу та пошкодила сусідній ліцей. Під час обстрілу у ньому перебували шестеро — персонал, викладачі та директорка.

"Був дикий вибух, ми бігли на перший поверх. Там в нас є кладовочка з гіпсокартону, ну це для нас заспокоєння, що це наше сховище", — поділилась директорка єврейського ліцею Доліна Шальміна.

У навчальному закладі побита система опалення, вода з третього поверху стікає на перший. Також вибухова хвиля винесла вікна, потрощила паркан та фасад.

На місці влучання по клініці одразу розгорнули пошукову операцію, бо кілька людей не виходили на зв’язок. Волонтери розгорнули намети, де пропонують гарячий чай та їжу.

Фото наслідків удару балістикою по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Кількість жертв і постраждалих зросла

У ДСНС Запоріжжя проінформували, що станом на 10:40 кількість загиблих внаслідок удару зросла до 7 осіб. Ще 22 особи отримали травми, серед них є дитина. Під завалами залишаються люди.

Фото наслідків удару балістикою по Запоріжжю Фото: ДСНС

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що в лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих.

"Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній", — уточнив він.

Фото наслідків удару балістикою по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя та висловив співчуття близьким загиблих.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував, що вночі з-під завалів дістали двох жінок, вони були доставлені в лікарню.