Обстрел Запорожья: пострадавшие позвонили из-под завалов в ГСЧС (видео)

Среди пострадавших от удара по клинике есть ребенок. Врач Анна Зубченко рассказала, что даже не слышала взрыва, когда на нее начал падать потолок.

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10 декабря ВС РФ ударили баллистикой по центру Запорожья. Спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые смогли сами дозвониться в ГСЧС и описать, где находятся. Об этом говорится в материале "ТСН" от 11 декабря.

Эпицентр удара — частная клиника, но повреждения также получили соседние многоэтажные дома и учебное заведение. Под руинами оказались люди.

Сразу после обстрела вблизи клиники начали собираться родные работников и пациентов. Спасатели начали непрерывную работу, к обследованию завалов привлекли собак.

Анна Зубченко работает в медучреждении офтальмологом. Она рассказала, что даже не успела услышать взрыва, когда на нее вдруг начал падать потолок.

"Рядом была другая врач. Ее придавило. Когда я вылезла, начала кричать — спасайте. Звонила мужу, он прибежал. Спасатели приехали", — вспомнила врач.

Фото последствий удара баллистикой по Запорожью Фото: ГСЧС

По ее словам, на момент попадания внутри было около 20 человек — медиков и пациентов. Взрывная волна была настолько сильной, что разбила кафе поблизости и повредила соседний лицей. Во время обстрела в нем находились шестеро — персонал, преподаватели и директор.

"Был дикий взрыв, мы бежали на первый этаж. Там у нас есть кладовка из гипсокартона, ну это для нас успокоение, что это наше хранилище", — поделилась директор еврейского лицея Долина Шальмина.

В учебном заведении побита система отопления, вода с третьего этажа стекает на первый. Также взрывная волна вынесла окна, разбила забор и фасад.

На месте попадания по клинике сразу развернули поисковую операцию, потому что несколько человек не выходили на связь. Волонтеры развернули палатки, где предлагают горячий чай и еду.

Фото последствий удара баллистикой по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Количество жертв и пострадавших возросло

В ГСЧС Запорожья проинформировали, что по состоянию на 10:40 количество погибших в результате удара возросло до 7 человек. Еще 22 человека получили травмы, среди них есть ребенок. Под завалами остаются люди.

Фото последствий удара баллистикой по Запорожью Фото: ГСЧС

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в больницах остаются пятеро пострадавших.

"Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее", — уточнил он.

Фото последствий удара баллистикой по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья и выразил соболезнования близким погибших.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров информировал, что ночью из-под завалов достали двух женщин, они были доставлены в больницу.