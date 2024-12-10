РФ ударила баллистикой по клинике в Запорожье: есть погибшие и раненые, под завалами люди (фото, видео)

Днем Российская Федерация атаковала частную клинику в центре Запорожья. Взрывная волна повредила близлежащие жилые дома, офисные помещения и автомобили.

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Во вторник, 10 декабря, Россия нанесла баллистический удар по Запорожью. В результате атаки погибли три человека. Еще 14 — получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре города Запорожья. Прямо по самому центру города", — сказал Федоров.

Удар по Запорожью: подробности

В 15:00 была объявлена воздушная тревога в Запорожской области. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

В 15:03 Федоров сообщил о взрыве в Запорожье. Через несколько минут он заявил о двух раненых и показал последствия удара. В 15:44 глава ОГА обновил данные о пострадавших.

"По меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания — это последствия вражеского удара по Запорожью", — написал он.

В 16:05 появилась информация о трех погибших и пяти раненых.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", — отметил Федоров.

Менее чем через 10 минут количество раненых возросло до 11. Один человек находится в тяжелом состоянии. Глава Запорожской ОГА уточнил, что среди пострадавших двое врачей.

По состоянию количество пострадавших возросло до 14 человек.

Напомним, 6 декабря в результате российского удара по Запорожью погибли 10 человек, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

6 декабря ВС РФ атаковали баллистикой центр Кривого Рога. В результате обстрела погибли два человека, пострадали еще 13 человек.