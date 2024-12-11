Удар балістикою по клініці Запоріжжя: зросла кількість жертв та поранених (фото)

Під завалами будинку знаходяться ще чотири людини, аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

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Кількість жертв внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю зросла. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, загинуло 6 осіб, ще 22 людини отримали різноманітні поранення.

Він зазначив, що вночі рятувальники дістали з-під завалів двох жінок. Наразі вони знаходяться в лікарні.

"У руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей", — додав Іван Федоров.

В ДСНС розповіли, що продовжуються аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи ДСНС надають громадянам допомогу.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо

У вівторок, 10 грудня, близько 15:00 Росія завдала балістичного удару по Запоріжжю. Відразу після атаки було відомо про трьох загиблих та 14 поранених, серед яких один був у важкому стані. Також була зруйнована приватна клініка, у багатоповерхівках пошкоджені вікна та дахи, а в школі й позашкільному закладі є часткові руйнування.

Удар прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким й наголосив на необхідності збільшення ППО.

Ввечері 10 грудня повідомлялось, що у ліквідації наслідків ракетної атаки залучено майже 50 рятувальників ДСНС, комунальна рятувальна служба, а також підрозділи поліції та медики швидкої допомоги. Тоді було відомо про 6 людей, які перебували під завалами. З деякими з них був зв'язок.

Нагадаємо, що 6 грудня окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Перший удар припав по житловому району міста. Загинули 10 людей, Також травмовано 22 людини, серед них троє дітей — чотиримісячне немовля, а ще — 4 та 11 років.

Внаслідок російського ракетного удару загинули двоє спортсменів-хокеїстів, які виступали за місцеву команду з хокею. Один із них був капітаном команди, інший поєднував ігри за клуб із тренерською діяльністю.