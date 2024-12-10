Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули двоє хокеїстів, деталі

Загиблий Богдан Тітов був капітаном команди. Його колега — Максим Брагін — поєднував ігри за клуб із тренерською діяльністю.

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У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару 6 грудня загинули двоє спортсменів-хокеїстів, які виступали за місцеву команду з хокею. Про це повідомили на сторінці Спортивного комітету України.

"Внаслідок жахливого удару російських терористів по місту Запоріжжя 6 грудня 2024 року загинули двоє чудових спортсменів — хокеїсти Богдан Тітов та Максим Брагін. Обом їм було лише по 27 років", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва хокеїсти були гравцями аматорського хокейного колективу "Аврора".

Загиблий Богдан Тітов був капітаном команди. Його колега — Максим Брагін — поєднував ігри за клуб з тренерською діяльністю. Він виховував юних хокеїстів у місцевій дитячо-юнацькій школі.

У Спорткомітеті України висловили співчуття родинам спортсменів.

Ракетний удар по Запоріжжю 6 грудня: що відомо

6 грудня окупанти завдали двох ударів по території обласного центру та району. Перший удар припав по житловому району міста. Загинули 10 людей. Також травмовано 22 людини, серед них троє дітей — чотиримісячне немовля, а ще — 4 та 11 років.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки росіян на місто постраждали 24 людини.

За даними МВС, оприлюдненими 7 грудня, ворожий удар забрав життя 10 осіб, серед яких троє дітей, включно з 4-місячним немовлям. Вісім людей загинули в авто.

Також повідомлялося, що 10 грудня ЗС РФ вдарили балістикою по приватній клініці в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще 14 дістали поранення, один із них у важкому стані. Серед постраждалих — двоє лікарів.