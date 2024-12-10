В результате ракетного удара по Запорожью погибли двое хоккеистов, детали

Погибший Богдан Титов был капитаном команды. Его коллега — Максим Брагин — совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью.

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В Запорожье в результате российского ракетного удара 6 декабря погибли двое спортсменов-хоккеистов, которые выступали за местную команду по хоккею. Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины.

"В результате ужасного удара российских террористов по городу Запорожье 6 декабря 2024 года погибли двое замечательных спортсменов — хоккеисты Богдан Титов и Максим Брагин. Обоим было всего по 27 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба хоккеиста были игроками любительского хоккейного коллектива "Аврора".

Погибший Богдан Титов был капитаном команды. Его коллега — Максим Брагин — совмещал игры за клуб с тренерской деятельностью. Он воспитывал юных хоккеистов в местной детско-юношеской школе.

В Спорткомитете Украины выразили соболезнования семьям спортсменов.

Ракетный удар по Запорожью 6 декабря: что известно

6 декабря оккупанты нанесли два удара по территории областного центра и района. Первый удар пришелся по жилому району города. Погибли 10 человек. Также травмированы 22 человека, среди них трое детей — четырехмесячный младенец, а еще 4 и 11 лет.

По информации начальника областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки россиян на город пострадали 24 человека.

По данным МВД, обнародованным 7 декабря, вражеский удар унес жизни 10 человек, среди которых трое детей, включая 4-месячного младенца. Восемь человек погибли в авто.

Также сообщалось, что 10 декабря ВС РФ ударили баллистикой по частной клинике в Запорожье. В результате атаки погибли три человека. Еще 14 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — двое врачей.