Трое детей, среди них четырехмесячная девочка: в Запорожье увеличивается количество пострадавших

По информации начальника областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки россиян на город пострадали 24 человека.

Количество погибших и травмированных в результате удара россиянами по Запорожью возросло. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате авиационного удара по Запорожью количество погибших людей возросло до 10. Также травмированы 22 человека, из них трое детей — четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Как сообщили в ведомстве, в пятницу вечером, 6 декабря, оккупанты нанесли два удара по территории областного центра и района.

Первый удар пришелся по жилому району города, в результате чего была разрушена станция технического обслуживания, повреждены рядом расположенные жилые дома и магазины.

Фото: Запорожская ОВА

Второй удар был нанесен по открытому участку территории Запорожского района.

В полиции уточнили, что россияне ударили по городу ФАБ-250 из УМПК. Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия по идентификации тел погибших.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар в помещении СТО на площади 250 кв.м, а также возгорание 6 легковых автомобилей на площади 30 кв.м.

Для тушения пожара было привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей.

Следователи СБУ под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки россиян на город уже пострадали 24 человека, среди них четырехмесячная девочка.

Напомним, вечером Россия обстреляла Запорожье и Кривой Рог.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по украинским городам.