Троє дітей, серед них чотиримісячна дівчинка: у Запоріжжі збільшується кількість постраждалих

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки росіян на місто постраждали 24 людини.

Кількість загиблих та травмованих унаслідок удару росіянами по Запоріжжю зросла. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Унаслідок авіаційного удару по Запоріжжю кількість загиблих людей зросла до 10. Також травмовано 22 людини, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

Як повідомили у відомстві, у п'ятницю ввечері, 6 грудня, окупанти завдали два удари по території обласного центру та району.

Перший удар припав по житловому району міста, внаслідок чого була зруйнована станція технічного обслуговування, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та магазини.

Фото: Запорізька ОВА

Другий удар був завданий по відкритій ділянці території Запорізького району.

У поліції уточнили, що росіяни вдарили по місту ФАБ-250 з УМПК. Наразі правоохоронці проводять необхідні заходи щодо ідентифікації тіл загиблих.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні СТО на площі 250 кв.м, а також займання 6 легкових автомобілів на площі 30 кв.м.

Для гасіння пожежі було залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки росіян на місто вже постраждали 24 людини, серед них чотиримісячна дівчинка.

Нагадаємо, увечері Росія обстріляла Запоріжжя та Кривий Ріг.

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