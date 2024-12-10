6 людей шукають під завалами, з деякими з них є зв'язок: що відомо про ракетний удар по Запоріжжю

Четверо людей загинули і щонайменше 20 дістали поранення. Більшість із них у важкому стані, кажуть в ОВА.

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Російські окупанти 10 грудня близько 15:00 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Влучання сталося в приватну клініку. На цей час відомо про трьох загиблих, під завалами перебувають люди. Фокус зібрав все, що відомо про балістичний удар по Запоріжжю на цей час.

За повідомленням міського голови, одразу після вибуху стало відомо про щонайменше чотирьох поранених, руйнування будівлі приватної клініки та пошкодження розташованих поруч будівель.

"Троє людей загинули, пʼятеро поранені. Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби", — написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом він оновив інформацію і повідомив, що кількість поранених зросла до 11, а потім до 14 осіб. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів.

"Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені. Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, перебувають щонайменше вісім людей. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом із ними три бригади медиків", — написав Федоров.

Також голова ОВА повідомив про 16 поранених.

"Маємо обнадійливу новину: запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим. Стан людини важкий, проте віримо у краще і дякуємо нашим медикам. Ворог завдав удару балістичною ракетою, ймовірно "Іскандером", по центру міста", — написав очільник обладміністрації.

Він зауважив, що людей, які дістали поранення, доставлено до лікарень (9 жінок, 7 чоловіків), більшість у вкрай тяжкому стані.

Щонайменше 6 осіб залишаються під завалами. З деякими з них є контакт.

Пошкодження внаслідок ракетної атаки зазнали:

приватна клініка, де були лікарі та пацієнти.

багатоповерхівки — пошкоджені вікна й дахи.

школа та позашкільний заклад — часткові руйнування.

З-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

У ліквідації наслідків ракетної атаки задіяні майже 50 рятувальників ДСНС, комунальна рятувальна служба, а також підрозділи поліції та медики швидкої допомоги.

Станом на 20:00 відомо про 20 поранених та трьох загиблих через удар росіян по Запоріжжю. 13 людей у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів дістали ще одного загиблого.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Запоріжжю і запропонував партнерам ухвалити рішення, які допоможуть захистити життя.