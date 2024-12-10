6 человек ищут под завалами, с некоторыми из них есть связь: что известно о ракетном ударе по Запорожью

Четыре человека погибли и по меньшей мере 20 получили ранения. Большинство из них в тяжелом состоянии, говорят в ОВА.

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Российские оккупанты 10 декабря около 15:00 нанесли ракетный удар по Запорожью. Попадание произошло в действующую частную клинику. На данный момент известно о трех погибших, под завалами находятся люди. Фокус собрал все, что известно о баллистическом ударе по Запорожью на данный момент.

По сообщению городского головы, сразу после взрыва стало известно о по меньшей мере четырех раненых, и о разрушении здания частной клиники и повреждении расположенных рядом зданий.

"Три человека погибли, пятеро ранены. Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники. На месте удара работают все службы", — написал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Впоследствии он обновил информацию и проинформировал, что количество раненых возросло до 11, а затем до 14 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей.

"Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы задействованы. Под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере восемь человек. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", — написал Федоров.

Также глава ОВА сообщил о 16 раненых.

"Есть обнадеживающая новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков. Враг нанес удар баллистической ракетой, вероятно "Искандером", по центру города", — написал глава обладминистрации.

Он отметил, что люди, которые получили ранения, доставлены в больницы (9 женщин, 7 мужчин), большинство в крайне тяжелом состоянии.

По меньшей мере 6 человек остаются под завалами. С некоторыми из них есть контакт.

Повреждения в результате ракетной атаки получили:

частная клиника, где были врачи и пациенты.

многоэтажки — повреждены окна и крыши.

школа и внешкольное учреждение — частичные разрушения.

Из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

В ликвидации последствий ракетной атаки задействованы почти 50 спасателей ГСЧС, коммунальная спасательная служба, а также подразделения полиции и медики скорой помощи.

По состоянию на 20:00 известно о 20 раненых и трое погибших из-за удара россиян по Запорожью. 13 человек в больнице, семеро от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте.

Позже стало известно, что из-под завалов достали еще одного погибшего.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Запорожью и предложил партнерам принять решения, которые помогут защитить жизни.