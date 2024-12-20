Четверо постраждалих: Росія вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці у Харкові

ЗС РФ вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Харкові. Влада повідомляє, що постраждали троє дорослих і дитина.

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Ввечері 20 грудня росіяни атакували Харків. Окупанти вдарили по багатоповерхівці. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22.00 посадовець повідомив про влучання російського БпЛА у Салтівському районі Харкова.

"Влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів", – написав Олег Синєгубов.

Пост Олега Синєгубова Фото: Скриншот

Міський голова Ігор Терехов також підтвердив, що росіяни вдарили "Шахедом" по житловому будинку. Та уточнив, удар пройшовся між першим і другим поверхом.

Пости Ігоря Терехова Фото: Скриншот

"Станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу на місці… Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років", – зазначив голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" розповів, що російські війська продовжують спроби прорватися до адміністративних меж Харкова.