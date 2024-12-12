Росіяни намагаються дійти до Харкова: військовий розповів про нову тактику ворога

Російські війська продовжують спроби прорватися до адміністративних меж Харкова. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" розповів Фокусу, про комбіновані атаки та просування ворога на цій ділянці фронту.

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Харківський напрямок залишається важливим стратегічним пунктом для ворога і росіяни не полишають спроб дістатися до адміністративних меж Харкова. Так ще у травні противник задіяв значні сили, але завдяки жорсткому опору Сил оборони йому не вдалося досягти цієї мети.

"Зараз росіяни все більше вдаються до комбінованих атак, використовуючи піші штурми разом із легкоброньованою і високоманевреною технікою. Втім, такі дії не дають значного успіху через високі втрати в живій силі та техніці", — розповідає Фокусу Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес", якій тримає оборону в Харківський області.

За його словами, тактика ворога включає активність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються проникнути через бойові порядки ЗСУ, іноді навіть маскуючись під українських військових. Однак більшість таких груп успішно виявляється та ліквідується.

"Українські війська постійно вдосконалюють свої тактики та закріплюються на важливих позиціях. Зокрема, 92-га штурмова бригада та 13-та бригада НГУ "Хартія" провели успішні контрзаходи, відбивши низку позицій, зокрема в районі Глибокого. Завдяки злагодженим діям техніка ворога була розбита, а штурмові підрозділи ліквідовані", — каже військовий.

Сили оборони також активно працюють над знищенням ворожих резервів і техніки. Наприклад, у боях на Куп'янському напрямку росіяни втратили близько 90 одиниць техніки за тиждень. Такий підхід дозволяє значно уповільнити наступальні дії противника.

На напрямку Колісниківки на Купʼянщині ворог частково просунувся, зокрема зайшов у населений пункт Кругляківка. Однак їхні позиції залишаються непідготовленими, тож окупанти зазнають великих втрат. Наприклад, лише в одній із посадок було знайдено 139 тіл російських солдатів, каже Федоренко.

Також ворог намагається просунутися в напрямку Залізного, але кожен його тактичний успіх супроводжується надмірними втратами, що деморалізує особовий склад.

"Росія продовжує шукати резерви, залучаючи навіть осіб, які були позбавлені волі. Водночас дисципліна в їхніх підрозділах підтримується жорсткими методами, аж до фізичного примусу. Противник, ймовірно, і надалі намагатиметься прорватися до Харкова, однак із підтримкою української нації та міжнародних партнерів Сили оборони здатні стримати та розгромити ворога", — розповідає командир батальйону.

На Куп’янському напрямку завдання ворога вийти до лівобережного Куп’янська та Куп’янська-Вузлового до 1 листопада залишилося невиконаним. Нині українські бійці утримують свої позиції та продовжують вибивати ворога з ключових точок.

Нагадаємо, раніше Юрій Федоренко розповідав Фокусу про війну біля Харкова, українські дрони та мобілізацію у великому інтерв’ю.

Також Фокус розбирався, чому Україна відмовляється воювати до кордонів 1991 року.