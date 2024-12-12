Россияне пытаются дойти до Харькова: военный рассказал о новой тактике врага

Российские войска продолжают попытки прорваться к административным границам Харькова. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" рассказал Фокусу, о комбинированных атаках и продвижении врага на этом участке фронта.

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Харьковское направление остается важным стратегическим пунктом для врага и россияне не оставляют попыток добраться до административных границ Харькова. Так еще в мае противник задействовал значительные силы, но благодаря жесткому сопротивлению Сил обороны ему не удалось достичь этой цели.

"Сейчас россияне все больше прибегают к комбинированным атакам, используя пешие штурмы вместе с легкобронированной и высокоманевренной техникой. Впрочем, такие действия не приносят значительного успеха из-за высоких потерь в живой силе и технике", — рассказывает Фокусу Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", которой держит оборону Харьковской области.

По его словам, тактика врага включает активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются проникнуть через боевые порядки ВСУ, иногда даже маскируясь под украинских военных. Однако большинство таких групп успешно обнаруживается и ликвидируется.

"Украинские войска постоянно совершенствуют свои тактики и закрепляются на важных позициях. В частности, 92-я штурмовая бригада и 13-я бригада НГУ "Хартия" провели успешные контрмеры, отбив ряд позиций, в частности в районе Глубокого. Благодаря слаженным действиям техника врага была разбита, а штурмовые подразделения ликвидированы", — говорит военный.

Силы обороны также активно работают над уничтожением вражеских резервов и техники. Например, в боях на Купянском направлении россияне потеряли около 90 единиц техники за неделю. Такой подход позволяет значительно замедлить наступательные действия противника.

На направлении Колесниковки на Купянщине враг частично продвинулся, в частности зашел в населенный пункт Кругляковка. Однако их позиции остаются неподготовленными, и оккупант несет большие потери. Например, только в одной из посадок было найдено 139 тел российских солдат, говорит Федоренко.

Также враг пытается продвинуться в направлении Железного, но каждый его тактический успех сопровождается чрезмерными потерями, что деморализует личный состав.

"Россия продолжает искать резервы, привлекая даже лиц, которые были лишены свободы. При этом дисциплина в их подразделениях поддерживается жесткими методами, вплоть до физического принуждения. Противник, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться прорваться в Харьков, однако с поддержкой украинской нации и международных партнеров Силы обороны способны сдержать и разгромить врага", — рассказывает командир батальона.

На Купянском направлении задача врага выйти к левобережному Купянску и Купянску-Узловому до 1 ноября осталась невыполненной. Сейчас украинские бойцы удерживают свои позиции и продолжают выбивать врага из ключевых точек.

Напомним, ранее Юрий Федоренко рассказывал Фокусу о войне возле Харькова, украинских дронах и мобилизации в большом интервью.

Также Фокус разбирал почему Украина отказывается воевать к границам 1991 года.