О войне возле Харькова, украинских дронах и мобилизации: интервью Фокуса с командиром батальона "Ахиллес"

На передовой, где каждый шаг может стать решающим, батальон "Ахиллес" меняет правила игры. Командир Юрий Федоренко, который участвует в боях на востоке страны, рассказывает Фокусу о новых тактических подходах, как дроны уничтожают вражескую технику и сможет ли Украина вернуть все свои территории.

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Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко всегда воюет на горячих направлениях. Сейчас бойцы находятся в Харьковской области, где сдерживают вражеское нашествие и уничтожают российскую боевую технику. Фокус пообщался с командиром легендарного батальона Юрием Федоренко, который больше рассказал о ситуации на северном фронте, развитии дронов в Украине, мобилизации и ускорении нашей победы.

Борьба за Харьков: новые тактики и ответ Сил обороны

Харьковское направление остается важным стратегическим пунктом для врага. Как изменилась тактика российских штурмов?

На Харьковском направлении российские войска продолжают попытки достичь административных границ Харькова. В мае противник задействовал значительные силы, но благодаря жесткому сопротивлению Сил обороны ему не удалось достичь этой цели. Сейчас россияне все больше прибегают к комбинированным атакам, используя пешие штурмы вместе с легкобронированной и высокоманевренной техникой. Впрочем, такие действия не приносят значительного успеха из-за высоких потерь в живой силе и технике.

Тактика врага включает активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются проникнуть через наши боевые порядки, иногда даже маскируясь под украинских военных. Однако большинство таких групп успешно обнаруживается и ликвидируется.

Как наши силы адаптируются к этим изменениям?

Украинские войска постоянно совершенствуют свои тактики и закрепляются на важных позициях. В частности, 92-я штурмовая бригада и 13-я бригада НГУ "Хартия" провели успешные контрмеры, отбив ряд позиций, в частности в районе Глубокого. Благодаря слаженным действиям техника врага была разбита, а штурмовые подразделения ликвидированы.

Силы обороны также активно работают над уничтожением вражеских резервов и техники. Например, в боях на Купянском направлении россияне потеряли около 90 единиц техники за неделю. Такой подход позволяет значительно замедлить наступательные действия противника.

Есть ли успехи врага на других участках фронта?

На направлении Колесниковки на Купянщине враг частично продвинулся, в частности зашел в населенный пункт Кругляковка. Однако его позиции остаются неподготовленными, и он несет большие потери. Например, только в одной из посадок было найдено 139 тел российских солдат.

Также враг пытается продвинуться в направлении Железного, но каждый его тактический успех сопровождается чрезмерными потерями, что деморализует личный состав.

Как оценивается будущая ситуация на этом направлении?

Россия продолжает искать резервы, привлекая даже лиц, которые были лишены свободы. В то же время дисциплина в их подразделениях поддерживается жесткими методами, вплоть до физического принуждения. Противник, вероятно, и в дальнейшем будет пытаться прорваться в Харьков, однако с поддержкой украинской нации и международных партнеров Силы обороны способны сдержать и разгромить врага.

На Купянском направлении задача врага выйти к левобережному Купянску и Купянску-Узловому до 1 ноября осталась невыполненной. Сейчас украинские бойцы удерживают свои позиции и продолжают выбивать врага из ключевых точек.

Что нам нужно сделать, чтобы выбить россиян из Харьковской области? Мы можем это сделать в ближайшее время?

Нужен комплекс мер, и Украина уже активно работает над их реализацией. Ключевую роль играет поддержка тыла: украинцы, которые остались в стране, работают на предприятиях, обеспечивают функционирование экономики и критической инфраструктуры. Это чрезвычайно важно, ведь войну выигрывает не только армия, а вся нация.

Устойчивость тыла и успехи на фронте позволяют нашим дипломатам договариваться о международной помощи: финансовой поддержке, поставках вооружений, развитии ракетных программ и дронов, которые эффективно работают по территории России, возвращая войну на ее территорию.

Важным является также мобилизационный процесс. Чтобы эффективно использовать современную технику и вооружение, нужны подготовленные люди. Улучшение мобилизации и рекрутинговых программ обеспечит ресурс для выполнения боевых задач. При достаточном количестве подготовленных военных и вооружений можно поэтапно вытеснять врага из Харьковской области.

Эта задача не может быть выполнена мгновенно — нужно время для накопления сил и ресурсов, а также для тщательного планирования операций. Однако при условии сплоченности нации, поддержки партнеров и успешной работы Сил обороны это вполне реальная задача.

Уничтожение вражеской техники на миллионы долларов

Батальон "Ахиллес" уже стал легендой в уничтожении вражеской техники. Какие самые ценные или самые неожиданные цели удалось ликвидировать? Есть ли моменты, которые вас лично поразили?

Счет уничтоженных целей уже идет на тысячи. Кроме бронированной и легкобронированной техники, подразделение успешно уничтожает вражеские беспилотники, включая такие модели, как Supercam и Zala, которые используются для разведки. Батальон также имеет на своем счету сбитие ценных средств противовоздушной обороны противника, в частности ЗРК "Тор", "Бук", "Панцирь". Эти системы стоят от 16 миллионов долларов и более, а их уничтожение или повреждение значительно снижает боевую эффективность врага и повышает безопасность наших разведывательных дронов.

Среди важных достижений батальона — ликвидация складов боеприпасов на территории РФ, которые обеспечивали тыловое снабжение врага. Уничтожение таких объектов не только ослабляет ресурсы противника, но и усложняет его действия на передовой.

Чем больше мы выбиваем противника на территории РФ, чем больше мы уничтожаем его потенциал, тем меньше оказывается на передней линии его вооружения, техники и тому подобное. А чем меньше они работают по нашим позициям на передней линии, тем больше у нас возможностей как удерживать позиции, так и совершать ударно-штурмовые действия. На сегодняшний день батальон "Ахиллес" обеспечивает весь спектр поражения и уничтожения целей противника от передней линии до достаточной глубины в оперативном пространстве.

Россия продолжает массово бросать технику на фронт, видны ли уже признаки ее дефицита? Заметно ли, что враг начал осторожнее использовать ресурсы?

Однозначно враг осторожнее использует ресурсы. Если в начале года на передовой было много техники, сейчас заметно изменение подходов. Рост количества беспилотных систем и их модернизация, включая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), изменили характер боевых действий. Противник чаще применяет беспилотники для разведки и огневого поражения, постепенно отводя легкобронированную и бронированную технику подальше от зоны поражения наших дронов. Это увеличивает длину их логистики, что, в свою очередь, дает нам больше времени для обнаружения и уничтожения техники.

Сейчас у врага нет критического дефицита техники, но ситуация ухудшается для него из-за того, что до 90% техники, которая оказывается в зоне поражения наших средств, уничтожается на поле боя. Это заставляет противника искать альтернативы и переходить на менее эффективные средства. Массовое использование высокоманевренной техники на большинстве участков фронта уже невозможно. Вследствие этого враг все чаще полагается на "махру" — штурмовую пехоту с разным уровнем подготовки, которую бросает в атаки, вместо эффективной техники.

Украинские дроны: преимущества, недостатки и баланс сил между Украиной и Россией

Дроны уже стали неотъемлемой частью войны, а какая разница между украинскими и российскими беспилотниками? В чем мы уже впереди, а над чем еще надо поработать?

Различить украинские и российские дроны можно по нескольким ключевым характеристикам, и с каждым месяцем ситуация на фронте меняется.

Начнем с разведывательных дронов типа "крыло". Россия имеет мощную промышленную базу для производства таких аппаратов, как "Орлан", оснащенных двигателем внутреннего сгорания, способных долго находиться в воздухе и корректировать огонь противника. Также есть "электрички", такие как SuperCam и Zala, которые работают в сочетании с "Ланцетами".

На начало 2023 года ситуация была не в нашу пользу: на каждые пять наших дронов мы теряли пять в течение недели, а враг — только один или два. Это произошло из-за недостатка средств ПВО для защиты от таких атак. Однако к 2024 году Силы обороны усовершенствовали свои дроны, компенсируя отсутствие противовоздушных средств и научились эффективно уничтожать вражеские беспилотники, что позволило достичь паритета с противником. В нынешних условиях мы достигли равновесия по потерям, а в некоторых случаях даже получили преимущество.

Что касается ударных дронов-камикадзе, в начале года Россия активно использовала "Ланцеты", а мы имели лишь единичные средства. Теперь большинство подразделений ВСУ применяет ударные крылья-камикадзе разного типа. Например, недавно был представлен украинский дрон RAM, который по характеристикам близок к "Ланцету".

Это означает, что мы почти достигли уровня, который позволит более эффективно уничтожать технику и артиллерию врага.

Что касается FPV-дронов, в начале 2024 года их преимущество было на стороне врага — один вражеский дрон на 7-8 наших. Но сейчас ситуация изменилась, и на большинстве участков фронта мы обеспечили паритет, а на некоторых даже имеем преимущество.

Россия имеет преимущество в дронах на оптоволокне благодаря доступу к китайским материалам, но Украина также активно тестирует и развивает подобные технологии в сотрудничестве с европейскими партнерами. Продукция DJI, как Mavic 3, еще есть в арсенале врага, но украинские разработки уже приближаются к уровню, чтобы заменить их.

Что касается ночных бомбардировщиков, украинские модели были модернизированы для лучшей защиты от радиоэлектронной борьбы противника, и мы сохраняем лидерство в этой категории, также успешно применяем дроны для борьбы с вражескими беспилотниками. Россия пока не смогла достичь такого же уровня в ночных операциях.

По обеспечению дронами, в начале 2024 года батальон "Ахиллес" получал 40% дронов от государства, а 60% — от украинских граждан и бизнеса. Сейчас доля государственных поставок выросла до 65%, а остальные 30-35% обеспечивает украинское общество.

Таким образом, Украина значительно улучшила свои возможности в использовании дронов, хотя еще есть определенные аспекты, где враг имеет преимущество.

Как вы считаете, нужно изменить масштаб или технологии производства дронов в Украине?

Это происходит.

Есть ли какие-то примеры успешного сотрудничества с бизнесом в этом направлении?

Стоит отметить, что коммуникация между подразделениями фронта и производителями является ключевым фактором. На фронте постоянно обмениваются информацией о новых технологиях, решении тактических задач и работе различных средств. Многие частные компании активно сотрудничают с военными, поскольку понимают, что то, что они разрабатывают, может быть закуплено государством по запросу фронта. Такое взаимодействие позволило значительно улучшить модернизацию техники, включая ночные бомбардировщики, разведывательные крылья и FPV-дроны. В результате, благодаря этому сотрудничеству, значительно снизилось количество неэффективной продукции, а качество техники значительно улучшилось.

Как насчет работы украинской РЭБ? Какой процент вражеских дронов удается нейтрализовать?

Я не могу сказать за всю Украину, у меня статистики нет. Но что важно, если мы говорим о портативных РЭБ-системах, подавляющее большинство обеспечивается украинским народом и волонтерскими организациями. Я могу даже объяснить почему так происходит. Бизнес более высокоманевренный — есть запрос от фронта, бизнес сразу начинает на него реагировать. Государство движется несколько медленнее в любом случае, это не только в Украине. Если сравнить, бизнес — это высокоманевренный поезд, а государство — грузовой, который едет несколько дольше.

Всегда украинские бизнес и нация в инициативах приходят первые, что касается высокотехнологичных вещей. Однако есть те вещи, которые очень хорошо делает государство. К примеру, это ракетная программа, в частности, во время полномасштабной войны и постоянного нанесения огневых поражений по этим предприятиям противником мы смогли сохранить возможность почти закрытого цикла изготовления ракет и реактивных дронов. За период начала полномасштабной войны до сегодняшнего дня система радиоэлектронной борьбы за счет бизнеса, украинцев, финансирования государственных программ стала намного качественнее. Опять-таки без идеализации процессов, у нас есть очень много проблем, этих средств нужно больше, они должны быть более унифицированы, но так или иначе мы стали точно сильнее.

Мобилизация с 23 лет: почему важна военная подготовка с молодости

Сегодня система мобилизации часто вызывает дискуссии. Как по вашему мнению можно сделать этот процесс более эффективным, чтобы увеличить количество добровольцев?

Есть два ключевых момента, которые нужно решить. Первое — это всеобщая военная подготовка для всех граждан Украины. Все должны быть военнообязанными, и государство должно создать программу общевойсковой подготовки. Начинать этот процесс нужно еще в школе и продолжать до 23 лет. Подготовка должна включать топографию, тактическую медицину, основы военного дела. Это чрезвычайно важно, поскольку мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда люди гибнут из-за отсутствия квалифицированной домедицинской помощи. Если национальная подготовка будет системной, то мы получим граждан, которые уже готовы к мобилизации и могут эффективно выполнять боевые задачи или другие функции в армии.

То есть, подготовка должна быть не одноразовой, а непрерывной?

Именно так. Она должна продолжаться до 23 лет. Только тогда, когда человек будет систематически проходить обучение в течение нескольких лет, он станет частью хорошо подготовленной нации. Это также важно с точки зрения национальной безопасности — подготовленная нация является дополнительным сдерживающим фактором для агрессора.

А что с процессом мобилизации и рекрутингом?

Здесь тоже есть важные изменения. Я считаю, что надо создать эффективную систему рекрутинга, где каждый гражданин может выбирать подразделение и должность, не боясь попасть в другое подразделение. В последнее время появились приложения, такие как "Армія+", которые позволяют мобилизоваться непосредственно в бригады. Это значительно облегчает процесс для тех, кто хочет служить. Однако, для этого также нужно улучшить информационную политику, объясняя, что служба в Силах обороны — это шанс защитить свою семью и страну, а не только обязанность.

Как вы оцениваете ситуацию с бронированием?

Проблемы были в самом начале, когда система бронирования работала не идеально, и не всегда бронировали тех, кто был нужен. Но сейчас этот вопрос уже решается, и в ближайшее время мы ожидаем улучшения этой системы.

А как насчет подготовки личного состава?

За последний год учебные центры значительно улучшили качество подготовки. Срок общей военной подготовки повышен до 45 суток, а обязательная адаптация для новобранцев составляет не менее 17 суток. Это позволяет новобранцам лучше понять, как действовать в боевых условиях, работать в команде и выполнять задачи.

Так можно сказать, что мобилизация и подготовка личного состава сегодня значительно улучшились?

Да, действительно. Благодаря таким инициативам мы можем ожидать повышения качества мобилизации и подготовки наших военных. Подготовленные военнослужащие — это залог эффективности, безопасности и успеха на поле боя.

Вы сказали, что мобилизация должна быть с 23 лет и до скольки?

На сегодняшний день мобилизация ограничена возрастом до 60 лет, если мне не изменяет память. Я бы не менял этот предельный возраст, но важно учитывать, что в Силах обороны есть разные должности, и состояние здоровья у каждого гражданина может быть разным. Например, в самом начале полномасштабной войны мы имели случай — дед Николай, которому было 72 года. Он вел активный образ жизни, был уважаемым человеком, и даже до сих пор мы поддерживаем с ним связь. Дед Николай превосходил многих молодых по выносливости, способности воспринимать информацию, ответственности и способности выполнять боевые задачи.

Но бывает и так, что человеку 45 лет, и он имеет проблемы со здоровьем из-за тяжелого физического труда на вредных предприятиях, таких как шахты, или из-за необходимости работать на нескольких работах, чтобы обеспечить свою семью. Поэтому я считаю, что возраст мобилизации с 60 лет уменьшать не следует. Зато важно качественно оценивать здоровье каждого кандидата и его способность выполнять боевые задачи.

Победа и границы 1991 года

Что, по вашему мнению, является самым главным для ускорения нашей победы? Достаточно ли сегодня усилий государства, волонтеров и международных партнеров?

Самое главное — это единство украинской нации. Если мы будем едины, сможем держать строй и в кратчайшие сроки восстановим украинскую государственность, вернув наши территории. Но это возможно только при условии единства. Если мы начнем ссориться между собой, враг достигнет своей цели. Мы должны оставаться едиными — без разделения на тех, чья семья воюет, и тех, чья не воюет. Каждый должен осознать, что рано или поздно придется участвовать в борьбе за Украину.

Мы должны сохранять единство и не поддаваться на информационные манипуляции, которые враг активно распространяет в нашем обществе. Нужно объективно оценивать реальность. Если мы будем так действовать, у нас есть все шансы победить в этой войне и сделать так, чтобы Россия надолго потеряла свои амбициозные намерения. Украинская нация сегодня — это та сила, которая дает нашим дипломатам возможность вести переговоры о дополнительном финансировании, поставках вооружения и разрешений.

Недавно Андрей Ермак предложил команде Трампа воевать до территорий по состоянию на 2022 год. Как вы считаете, не означает ли это, что мы не сможем вернуть территории по состоянию на 1991 год?

Наша главная задача сейчас — не допустить потери территории, остановить врага, разгромить его и лишить возможности осуществлять ударно-штурмовые действия. Это первоочередная цель. Вторая задача — сформировать предпосылки для возвращения нашей территории.

Как вы считаете, мы сможем вернуть все наши территории?

В перспективе — да. На текущий момент основное — сохранить украинскую государственность и создать условия для того, чтобы впоследствии восстановить контроль над всеми нашими территориями. Возвращение к границам 1991 года — это наша цель. Путь к этому еще требует значительных усилий. Сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы минимизировать потери и создавать условия для восстановления нашего контроля. Путин тоже не вечен, и еще не понятно, с каким результатом Россия завершит эту войну, и на каких условиях война завершится для Украины. Мы должны бороться как нация за возвращение всех своих территорий.

Как вы думаете, сколько времени нам понадобится для этого?

К сожалению, никто сейчас точно не может ответить на этот вопрос.

Что нам сейчас нужно, чтобы ускорить возвращение территорий 91-го года?

Самое главное — это сохранять единство, поддерживать наши Силы обороны и работать очень настойчиво. Если мы устоим, сохраним украинскую государственность, я уверен, что со временем мы сможем вернуть все наши территории. Какие конкретно будут пути — на сегодняшний день есть несколько возможных направлений, и все зависит от того, что произойдет в следующем году. В частности, мы будем видеть, как будет развиваться ситуация после вступления Трампа в полномочия нового президента США и как это повлияет на поддержку Украины.

Возможны разные сценарии. Возможно, Украине предоставят дополнительное вооружение или военный контингент для поддержки на поле боя. Есть вероятность, что России наложат еще более жесткие санкции, которые ослабят ее способность вести высокоинтенсивную войну, а в дальнейшем — это может привести к экономической и политической деградации России. Поэтому есть вероятность, что это приведет к изменениям в руководстве России. Все диктаторы имеют одного основного врага — это время, и Путину далеко не 18 лет.

На этот вопрос невозможно дать точный ответ, потому что есть много неопределенных факторов, и, к сожалению, не все зависит от нас. Однако то, что зависит от нас, мы должны делать на 300%.

Советская система пыталась убедить людей, что есть маленькие люди, от которых ничего не зависит. Украинская нация доказала обратное — от каждого из нас зависит то, где мы находимся сегодня, как работаем и где будем завтра. В начале полномасштабной войны лучшие разведки мира, наши партнеры, говорили, что мы не выдержим более трех недель. Россия оценивала наше сопротивление максимум в три дня. Сейчас мы имеем третий год войны, и противник не может осуществить существенных прорывов на фронте, только ползучие наступления и тактические успехи. Поэтому все в наших руках.

Напомним, 2 декабря в росСМИ сообщили, что администрация президента РФ Путина готовит региональных чиновников к завершению войны. Так во время семинара для вице-губернаторов в подмосковной Мастерской управления "Сенеж" обсуждать создание "образа победы", который нужно транслировать россиянам.

В тот же день командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что украинские бойцы остановили врага, который перебросил дополнительный личный состав и средства для оккупации левобережной части Купянского района на Харьковщине.