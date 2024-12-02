"Должно расцениваться как победа": Путин готовит чиновников РФ к завершению войны, — росСМИ

По информации источников росСМИ, Кремль приказал региональным чиновникам готовиться к концу российско-украинской войны и пропагандировать среди населения определенный "образ победы".

В администрации президента РФ готовят к завершению войны чиновников из регионов. По данным источников росСМИ, на организованном администрацией Владимира Путина семинаре для вице-губернаторов в подмосковной Мастерской управления "Сенеж" с 27 по 30 ноября обсуждалось отношение российского общества к войне РФ против Украины и создание "образа победы", который нужно транслировать россиянам. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Во время семинара, как сообщают источники "Коммерсанта", обсуждали отношение россиян к войне с Украиной, которую в РФ называют "специальной военной операцией", и то, как общество будет оценивать ее результаты.

"Администрация президента исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым", — заявил неназванный источник.

По его словам, чиновникам сказали, что результаты войны должны быть расценены как "победа", хотя "рассерженные патриоты" могут воспринять их по-другому, и посоветовали ориентироваться на "спокойное большинство". Это большинство, по видению Кремля, должно удовлетвориться достижением "денацификации и демилитаризации Украины" и сохранением оккупированных территорий в составе РФ. Такой взгляд на завершение войны в Украине от губернаторов требуют пропагандировать среди населения.

Кроме того, источник российского СМИ сообщил, что чиновникам на семинаре поставили задачу работать над реабилитацией и трудоустройством демобилизованных участников российско-украинской войны, "чтобы они не присоединились к протестным движениям или к криминалу".

Напомним, 29 ноября в интервью Sky New президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение горячей фазы войны без возвращения всех оккупированных территорий при условии, если Украине будут предоставлены гарантии, что РФ не нападет снова.

30 ноября журналисты Sky News высказывали мнение, что Владимир Зеленский мог намекать на готовность к мирному соглашению. По словам журналистов, к этому его побудила победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.