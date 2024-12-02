"Має розцінюватися як перемога": Путін готує чиновників РФ до завершення війни, — росЗМІ

За інформацією джерел росЗМІ, Кремль наказав регіональним посадовцям готуватися до кінця російсько-української війни та пропагувати серед населення певний "образ перемоги".

В адміністрації президента РФ готують до завершення війни чиновників із регіонів. За даними джерел росЗМІ, на організованому адміністрацією Володимира Путіна семінарі для віцегубернаторів у підмосковній Майстерні управління "Сенеж" з 27 до 30 листопада обговорювалося ставлення російського суспільства до війни РФ проти України та створення "образу перемоги", який потрібно транслювати росіянам. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

Під час семінару, як повідомляють джерела "Комерсанта", обговорювали ставлення росіян до війни з Україною, яку в РФ називають "спеціальною воєнною операцією", та те, як суспільство оцінюватиме її результати.

"Адміністрація президента виходить з того, що кінець СВО буде, тож до нього треба бути готовим", — заявило неназване джерело.

За його словами, чиновникам сказали, що результати війни мають бути розцінені як "перемога", хоча "розсерджені патріоти" можуть сприйняти їх по-іншому, та порадили орієнтуватися на "спокійну більшість". Ця більшість, за баченням Кремля, повинна задовольнитися досягненням "денацифікації та демілітаризації України" та збереженням окупованих територій у складі РФ. Такий погляд на завершення війни в Україні від губернаторів вимагають пропагувати серед населення.

Крім того, джерело російського ЗМІ повідомило, що чиновникам на семінарі поставили завдання працювати над реабілітацією та працевлаштуванням демобілізованих учасників російсько-української війни, "щоб вони не приєдналися до протестних рухів або до криміналу".

Нагадаємо, 29 листопада в інтерв'ю Sky New президент України Володимир Зеленський допустив завершення гарячої фази війни без повернення всіх окупованих територій за умови, якщо Україні буде надано гарантії, що РФ не нападе знову.

30 листопада журналісти Sky News висловлювали думку, що Зеленський міг натякати на готовність до мирної угоди. За словами журналістів, до цього його спонукала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.