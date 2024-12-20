Четверо пострадавших: Россия ударила "Шахедом" по многоэтажке в Харькове

ВС РФ ударили беспилотником по многоэтажке в Харькове. Власти сообщают, что пострадали трое взрослых и ребенок.

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Вечером 20 декабря россияне атаковали Харьков. Оккупанты ударили по многоэтажке. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 22.00 чиновник сообщил о попадании российского БпЛА в Салтовском районе Харькова.

"Попадание в девятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар. Есть разрушения первых двух этажей", — написал Олег Синегубов.

Пост Олега Синегубова Фото: Скриншот

Городской голова Игорь Терехов также подтвердил, что россияне ударили "Шахедом" по жилому дому. И уточнил, удар прошелся между первым и вторым этажом.

Посты Игоря Терехова Фото: Скриншот

"По состоянию на сейчас есть два обращения по острой реакции на стресс. Медики оказали помощь на месте... Сейчас четверо пострадавших, среди которых девочка 12 лет", — отметил председатель ОВА.

Синегубов отметил, что все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" рассказал, что российские войска продолжают попытки прорваться к административным границам Харькова.