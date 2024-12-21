Атака БПЛА по Украине: есть пострадавшие в Запорожской и Харьковской областях (фото, видео)

Российские войска 20 декабря вечером выпустили по Украине 113 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила 57 из них, еще почти столько же было локально потеряно.

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В ночь на субботу 21 декабря россияне атаковали украинские города 113-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сейчас, как сообщается, подтверждено сбитие 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В то же время, благодаря активному противодействию Силам обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В ВС ВСУ информируют, что в Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан.

Последствия удара по Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в результате вражеской атаки на Запорожье получили ранения 12-летний мальчик и женщина.

Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке.

В целом, по информации исполняющей обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко, после атаки дронами в городе есть повреждения жилого фонда и нежилых помещений. Четверо раненых.

Глава ЗОВА добавил, что несовершеннолетний остается в больнице с осколочным ранением ноги. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ребенка перевели в отделение общей хирургии.

Три пострадавшие женщины от госпитализации отказались.

Последствия удара по Харьковской области

Как сообщили в Национальной полиции, атаковали город Харьков два российских БпЛА, в результате чего пострадали восемь человек.

Первый беспилотник в 21:40 попал в девятиэтажный дом в Салтовском районе. На первом и втором этаже загорелись квартиры. Пострадали шесть человек, среди которых 12-летняя девочка.

Через два часа еще один вражеский беспилотник попал в частный дом на территории Киевского района. Вспыхнул пожар, который потушили спасатели. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обобщил, что в Киевском районе города в результате ударов обломков БПЛА горела крыша дома и поврежден газопровод. Пострадали 2 человека, в легком состоянии.

В Салтовском районе в результате удара дрона горели квартиры на 1 и 2 этажах. Пострадали 6 человек.

В с. Солоницевка Харьковского района из-за падения обломков горела крыша нежилого помещения на гражданском предприятии.

Напомним, во время массированной атаки с 12-го на 13 декабря ВС РФ запустили по Украине рекордное количество БПЛА.

10 декабря ВС РФ ударили баллистикой по центру Запорожья. Спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые смогли сами дозвониться в ГСЧС и описать, где находятся.