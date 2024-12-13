ВС РФ запустили по Украине рекордное количество БПЛА: в России назвали причину массированного удара

Во время атаки, которая длилась 20 часов, враг запустил 193 БПЛА. Также города атаковали более 90 ракет.

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Во время массированной атаки с 12 на 13 декабря ВС РФ запустили по Украине рекордное количество БПЛА. Об этом известно из сводки, опубликованной пресс-службой Воздушных сил ВСУ.

С 14:00 четверга по 10:00 пятницы российские войска осуществили комбинированный удар по Украине, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего в небе зафиксировали 287 средств, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (запущены с истребителей МиГ-31К в Тамбовской области);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (запущены из Брянской области и оккупированного Крыма);

1 баллистическую ракету KN-23 (запущена из Брянской области);

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ (запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области);

24 крылатые ракеты "Калибр" (запущены с Черного моря);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (запущены из Воронежской и Ростовской областей);

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 (запущены из неба над Луганской областью);

193 беспилотника типа Shahed и неустановленного типа (запущены из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово).

В Воздушных силах подтвердили, что к отражению атаки были привлечены западные истребители F-16, которые "эффективно отработали".

Силам ПВО удалось сбить:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

80 ударных БПЛА.

Еще 105 беспилотников целей своих не достигли и были локально потеряны. Пять дронов вернулись в Россию, еще один улетел в Беларусь.

"В очередной раз ракетно-дронный удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины", — отметили в ВСУ.

Стоит отметить, что запуск 193 БПЛА — это новый рекорд страны-агрессора в этой войне. Ранее наибольшим количеством дронов, которое летело по Украине, было 188 единиц. Речь идет об атаке ночью на 26 ноября.

В Министерстве обороны РФ напомнили об атаке ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге 11 декабря и назвали сегодняшний обстрел "ответом". Пресс-служба отметила, что целями удара были критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

Последствия обстрелов ВС РФ с 12 на 13 декабря Фото: ГСЧС

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — добавили во вражеском Минобороны.

Напомним, Фокус собрал информацию о последствиях обстрелов в регионах. В Одессе гремели взрывы и исчезли вода со светом в некоторых районах. В Харькове пострадали работники гражданского предприятия. В Киевской области были повреждены частные дома.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за массированной атаки ограничения электроэнергии увеличат. Графики отключений света по регионам изменились, применяют три из шести очередей.