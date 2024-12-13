Половина населения Украины будет без света: появились новые графики отключений

Компания ДТЭК уже обновила график отключений света для своих клиентов в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Из-за ужесточения ограничений некоторые потребители будут без электроэнергии до семи часов подряд.

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Массированная атака российской армии утром 13 декабря привела к увеличению времени отключений света в Украине. Актуальные графики представлены на сайтах местных облэнерго, сообщила госкомпания "Укрэнерго".

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", — отметили энергетики.

Директор другой энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил о применении трех из шести очередей отключения. Каждую из очередей будут отключать один-два раза в день примерно на 3-4 часа. Получается, что в отдельных случаях электричества не будет до семи часов подряд.

Обновленные графики для Днепра доступны на сайте и в приложении Yasno. Киев — в процессе обновления. Компания ДТЭК также составила графики отключений света на 13 декабря для Киева и области, а также Днепропетровской и Одесской областей.

Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики сразу приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

"В этом году это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и девятая — на энергетические предприятия компании. Всего с начала вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз", — подчеркнули в компании.

В Украине свет будут отключать чаще: ситуация по регионам

В Тернопольской области после ракетного удара ВС РФ имеются "негативные последствия". Критическая инфраструктура работает в штатном режиме, сообщил начальник местной ОВА Вячеслав Негода.

Из-за атаки россиян пострадали и энергетические объекты Львовской области. Пострадавших нет, но графики отключений электроэнергии будут менять, сказал глава ОВА Максим Козицкий.

В "Укрэнерго" ранее сообщали о новом подходе к составлению графиков отключений электроэнергии. Основные очереди почасовых подключений хотят разделить на две подочереди.

Энергоэксперт Юрий Корольчук ранее описал возможности малых электрических установок для повышения устойчивости энергосистемы. Это предусматривает сочетание разных источников энергии: от газопоршневых установок до солнечных панелей и ветряков.