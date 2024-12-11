Как укрепить энергосистему Украины в условиях постоянных российских атак, чтобы люди зимой не сидели в темноте? Фокус узнал у энергоэксперта, что такое распределенная генерация и как на самом деле она работает.

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Более 50% электроэнергии в Украине производят АЭС. ТЭС являются основными станциями, обеспечивающими электрической энергией в полупиковые и, вместе с ГЭС и ГАЭС, в пиковые часы (когда самое высокое потребление). Вследствие комбинированных ударов РФ в Украине разрушено значительное количество теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые обеспечивали города тепловой энергией. Повреждены и гидроэлектростанции, а агрессор продолжает удары по электростанциям и ключевым подстанциям. После 11-й массированной атаки 28 ноября 2024 года по всей Украине в очередной раз применили аварийные графики отключения света. К угрозе блэкаута добавилась реальная угроза с теплоснабжением для населения городов. В материале "Избежать отключений. Помогут ли украинцам маломощные электростанции" энергоэксперт Юрий Корольчук рассказал Фокусу о системе распределенной генерации, которая должна защитить людей от блэкаутов. Однако есть нюансы.

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По сообщению НЭК "Укрэнерго", на энергообъектах Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Поэтому графики отключений света по регионам все еще действуют.

Как отмечал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, уцелевшая после российских ракетных атак украинская генерация сможет обеспечить производство около 11 ГВт электроэнергии, соответственно, ее дефицит этой зимой ожидается на уровне 4-5 ГВт.

Украинская генерация, уцелевшая после российских ракетных атак, сможет обеспечить производство около 11 ГВт электроэнергии, соответственно, ее дефицит этой зимой ожидается на уровне 4-5 ГВт

"Есть дефицит, который вызван тем, что были разрушены тепловые электростанции, некоторые меньше пострадали, некоторые больше. Гидроэлектростанции также", — сказал энергоэксперт.

Относительно экспорта из таких стран, как в частности Румыния, то Корольчук считает это завышенной перспективой.

"Я не думаю, что зимой, когда будет пик потребления электроэнергии в европейских странах (Румыния, Венгрия, Польша), нам будут открывать полностью ворота и давать электроэнергию. Из Румынии уже прозвучал конкретный сигнал о том, что очень трудно заниматься поставками электроэнергии в Украину, потому что нет денег, высокая цена, Украина не может платить", — подчеркнул он.

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Между тем, как отметили в Министерстве энергетики Украины, чтобы энергосистема страны была более устойчивой в условиях постоянных российских атак, есть потребность в развитии распределенной генерации — системе производства и передачи электроэнергии, которая насчитывает много небольших локальных энергообъектов, расположенных по всей Украине. В распределенной генерации комбинируются различные источники энергии: газопоршневые установки, газовые турбины, солнечные панели и аккумуляторы, ветряки, когенерация.

"А главное, потребители привлекаются к производству энергии, устанавливают собственные генерирующие установки", — добавили в министерстве.

В распределенной генерации комбинируются различные источники энергии: газопоршневые установки, газовые турбины, солнечные панели и аккумуляторы, ветряки, когенерация

Однако, по словам экспертов, такую генерацию нельзя назвать распределенной, а "островной" или "точечной", ведь ее мощности слишком малы.

"Нужно разграничивать распределенную генерацию — генерацию производства электроэнергии, и установление когенерационных платформ, которые собственно могут производить тепло и электроэнергию. Их эффективная работа предусмотрена в определенный период, когда есть производство тепла в большом объеме", — говорит в комментарии Фокусу Юрий Корольчук.

Он отметил, что подобные когенерационные установки выступают исключительно в роли генерации, то есть имеют небольшой объем.

"Что такое 1,5 МВт? Эта мощность закрывает потребности 3-5 многоквартирных домов, даже не района города. Такие установки потребляют газ, если нет стационарной электроэнергии, и производят свою электроэнергию, тепло. Но это малый масштаб. И назвать их распределенной генерацией нельзя. Система распределенной генерации в Украине находится пока на стадии проектов", — считает энергоэксперт.

В Киеве недавно начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт Фото: Виталий Кличко

По его мнению, системой распределенной генерации может быть группа небольших ТЭС, которые существуют параллельно с крупными энергообъектами, и в случае их повреждения, обеспечивают электроснабжение.

"Маленькие установки по 1,5-20 МВт — это, по сути, большие генераторы, а не распределенная генерация. Объекты распределенной генерации имеют мощность от 50 МВт. Они легко подключаются к сети города, если выйдет из строя большая ТЭС. Две станции по 600 МВт могут минимально закрыть потребности, например, Киева, что равно 1200 МВт. Однако такая резервная распределенная генерация — достаточно дорогое удовольствие — от 2 млн евро, да и изготавливаются они на заказ. Более того, после окончания войны и восстановления системы Украины такие ТЭС потребуют определенного ухода, даже если в них не будет необходимости", — пояснил Юрий Корольчук.

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По его словам, сейчас в Украине идут по пути установления именно "островной" генерации, однако проблемой таких генерационный малых объектов остается то, что они не станут участниками большой энергосистемы страны, ведь это — маленькие островки, которые невозможно приобщить к большой энергосистеме, а также ими управлять. Однако они все же выполнят свою положительную роль в условиях высокого дефицита, ведь могут производить электроэнергию для нужд критической инфраструктуры городов.

Напомним, в Киеве, где в результате атаки "Шахедами", было повреждено здание детской поликлиники, уже начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт.