РФ атаковала Киев "шахедами": повреждено здание детской поликлиники, раздаются взрывы, что известно

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в результате вражеской атаки пострадал охранник медицинского учреждения, которого пришлось госпитализировать.

Вечером 23 ноября российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "шахед", в результате падения обломков которого загорелась часть поликлиники в Днепровском районе Киева. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Днепровском районе, в результате падения обломков БпЛА, произошло возгорание внешней обшивки здания поликлиники. Предварительно, есть повреждения в соседних домах", — написал Кличко.

Впоследствии он уточнил, что возгорание на фасаде здания поликлиники потушили.

"Также повреждены стена здания заведения, выбиты окна, сломанные деревья во дворе", — отметил Кличко.

Городской голова Киева сообщил, что в результате российской атаки пострадал охранник медицинского учреждения, которого госпитализировали.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также отчитались.

"По прибытии, спасатели установили, что в результате падения БПлА на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники, произошло повреждение внешней обшивки фасада, входной группы здания и окон", — говорится в сообщении.

Здание детской поликлиники Фото: ДСНС

По словам спасателей, на момент прибытия пожарных возгорания поликлиники не наблюдалось.

В то же время в полночь корреспонденты Фокуса сообщили, что в Киеве прогремел мощный взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в столице находятся вражеские БпЛА и призывали находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", из-за чего в разных регионах раздавались взрывы.

В ночь с 25 на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину десятками шахедов с разных направлений, в результате чего во многих городах были слышны звуки взрывов.