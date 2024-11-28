РФ запустила калибры: в Одессе, Харькове и Кропивницком прогремели мощные взрывы

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты ударили по самому большому району города. В Хмельницкой и Кировоградской областях исчез свет и наблюдаются проблемы с водой.

В ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", из-за чего в разных регионах раздавались взрывы. Об этом сообщило "Суспільне".

"В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорилось в сообщении.

Перед этим сообщалось о взрывах в Одессе.

Впоследствии появилась информация, что большинство ракет летит в направлении Винницы.

Однако направление полета крылатых ракет постоянно менялось, из-за Воздушных сил сообщали об их движении в направлении:

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Харькова;

Тернопольской области;

Ровно и области;

Бердичева и других населенных пунктов.

В 6:09 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова", — написал Терехов.

Также сообщалось о взрывах в Луцке и Ровно.

А уже в половине седьмого утра корреспонденты Фокуса начали сообщать об отключении света в Хмельницкой и Кировоградской областях.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях не было.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину десятками шахедов с разных направлений, в результате чего во многих городах были слышны звуки взрывов.

С вечера 24 ноября РФ применила около 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.