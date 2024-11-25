РФ атакует регионы Украины: есть попадания в центр Одессы и Харькова (фото)

С вечера 24 ноября РФ применила около 50 ударных БПЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. Известно о пострадавших и разрушениях.

ВС РФ ударили баллистикой по Одессе и совершили ракетную атаку на центр Одессы. Есть пострадавшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты атакуют регионы Украины. Сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. На данный момент известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только одни сутки российского террора против Украины", — написал президент.

Он отметил, что в целом Россия с вечера 24 ноября применила около 50 ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.

Удар баллистической ракетой по Одессе 25 ноября

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по центру Одессы. О последствиях атаки сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома. Информация будет дополняться", — говорится в сообщении.

Атака РФ на Харьков 25 ноября

Также оккупанты ракетами С-400 атаковали Харьков. Удар пришелся в центр города, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

"На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", — сообщил Олег Синегубов.

Впоследствии он добавил, что спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела и предупредил об угрозе повторных ракетных ударов.

"Попадание пришлось в землю. Горели 3 авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов. По предварительным данным, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400", — проинформировал глава ОВА.

Фото: ГСЧС

В настоящее время известно, что в результате ракетного удара пострадали 19 человек. Среди них 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71 года. 16 пострадавших в среднем состоянии, остальные в легком. Госпитализировали 13 человек.

"Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля", — сообщили в ОВА.

Напомним, что 24 и 25 ноября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". Зафиксированы падения обломков в 2 районах города.