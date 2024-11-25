РФ атаковали Киев "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

Падение обломков вражеских БпЛА зафиксировано в двух районах города. Есть повреждения автомобилей.

Российские оккупанты вечером 24 ноября и в ночь на 25-е атаковали Киев "Шахедами". в Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях.

"Зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших. На другой локации обломки пробили машины, предварительно, пожара и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что была информация о возгорании окна балкона на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома в Дарницком районе столицы, но она не подтвердилась.

В общем воздушная тревога в Киеве продолжалась более 4 часов.

В Воздушных силах около 22 часов 24 ноября сообщили о массированной воздушной атаке "Шахедов" в разных регионах Украины. БпЛА фиксировались в Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской и Херсонской областях.

Напомним, что российская армия работает над созданием "Шахедов" с искусственным интеллектом, стремясь внедрить технологии для организации роев беспилотников. В стране уже построено два завода для производства дельтакрылых беспилотников Shahed 136, известных в РФ как "Герань-2".