РФ запустила калібри: в Одесі, Харкові та Кропивницькому пролунали потужні вибухи

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що окупанти вдарили по найбільшому району міста. У Хмельницькі та Кіровоградській областях зникло світло та спостерігаються проблеми з водою.

У ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи. Про це повідомило "Суспільне".

"У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомлять кореспонденти Суспільного", — йшлося у повідомленні.

Перед цим повідомлялось про вибухи в Одесі.

Згодом з'явилась інформація, що більшість ракет летить у напрямку Вінниці.

Проте напрямок польоту крилатих ракет постійно змінювався, через Повітряні сили повідомляли про їх рух в напрямку:

Хмельниччини;

Житомирської області;

Харкова;

Тернопільської області;

Рівного та області;

Бердичева та інших населених пунктів.

О 6:09 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно вибух.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова", — написав Терехов.

Також повідомлялось про вибухи у Луцьку та Рівному.

А вже о пів на сьому ранку кореспонденти Фокусу почали повідомляти про відключення світла у Хмельницькій та Кіровоградській областях.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань не було.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів.

З вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.