РФ атакує Україну ракетами: по всій території оголошена повітряна тривога

Наразі у повітрі перебуває одразу сім російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська запустили в бік України крилаті ракети типу "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!", — йдеться у повідомленні.

Через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах України.

Крім того, відомо, що у повітрі наразі перебуває одразу 7 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

На момент публікації матеріалу інформації щодо влучання ракет в цивільні об'єкти чи об'єкти критичної інфрастурктури не було.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів.

З вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.