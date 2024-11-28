ЗС РФ відбили село, яке ЗСУ контролювали з першого дня Курської операції, — DeepState (мапа)

Саме в Дар'їно 12 серпня українські бійці зірвали з адміністративної будівлі російський триколор. Генштаб ЗСУ наразі не коментував інформації щодо захоплення цього села.

Російська армія відбила село Дар'їно Суджанського району Курської області, яке раніше контролювали Збройні сили України. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог захопив Дар'їно", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв, згідно з якими Дар'їно позначається як населений пункт, котрий контролюється ЗС РФ.

Дар'їно Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Торецька, Петрівки, Плехово та у Неліпівці.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ було зазначено лише те, що на Курському напрямку українські захисники відбили 16 ворожих атак.

Інформації щодо захоплення Дар'їно в Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Зазначимо, що село Дар'їно було взято під контроль ЗСУ у перший день Курської операції — 6 серпня.

Нагадаємо, 12 серпня бійці ЗСУ зняли прапор із адміністративної будівлі в селі Дар'їно Курської області.

27 листопада ЗСУ взяли десятки російських морпіхів у полон в Курській області.