Именно в Дарьино 12 августа украинские бойцы сорвали с административного здания российский триколор. Генштаб ВСУ пока не комментировал информацию о захвате этого села.

Российская армия отбила село Дарьино Суджанского района Курской области, которое ранее контролировали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг захватил Дарьино", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев, согласно которым Дарьино обозначается как населенный пункт, который контролируется ВС РФ.

Дарьино Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Торецка, Петровки, Плехово и в Нелиповке.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ было указано лишь то, что на Курском направлении украинские защитники отбили 16 вражеских атак.

Информацию о захвате Дарьино в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Отметим, что село Дарьино было взято под контроль ВСУ в первый день Курской операции — 6 августа.

Напомним, 12 августа бойцы ВСУ сняли флаг с административного здания в селе Дарьино Курской области.

27 ноября ВСУ взяли десятки российских морпехов в плен в Курской области.