ВСУ взяли десятки российских морпехов в плен в Курской области (видео)

Как сообщили в Силах специальных операций, украинские бойцы также нанесли россиянам существенные потери в живой силе.

Украинские военнослужащие в Курской области взяли в плен морских пехотинцев РФ. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

"Было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео видно несколько групп российских пленных, которые с завязанными глазами находятся в разных локациях.

"Мы — 810 бригада морской пехоты Российской Федерации сдались в плен в день морской пехоты. Спасибо за то, что нам сохранили жизнь и прекрасно к нам относятся. Не рекомендуем гражданам РФ идти в армию или на контракт, и в первую очередь — не идти в морскую пехоту — там ужасно", — говорит один из пленных на видео.

В Силах специальных операций уточнили, что во время проведения специальных действий на Курском направлении украинские бойцы также нанесли россиянам существенные потери в живой силе.

"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", — отметили в ССО.

Отметим, что день морской пехоты в Российской Федерации отмечается именно 27 ноября.

Напомним, 20 ноября ВСУ отбили штурм россиян в Курской области и за один бой захватили 26 пленных.

1 ноября бывшие осужденные из батальона "Шквал" ВСУ провели операцию в Волчанске и взяли в плен 15 россиян.