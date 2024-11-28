ЗСУ взяли десятки російських морпіхів у полон в Курській області (відео)

Як повідомили у Силах спеціальних операцій, українські бійці також завдали росіянам суттєвих втрат в живій силі.

Українські військовослужбовці в Курській області взяли в полон морських піхотинців РФ. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ", — йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео видно кілька груп російських полонених, які із зав'язаними очима перебувають в різних локаціях.

"Ми — 810 бригада морської піхоти Російської Федерації здалися у полон в день морської піхоти. Дякуємо за те, що нам зберегли життя та чудово до нас ставляться. Не рекомендуємо громадянам РФ йти до армії чи на контракт, і першочергово — не йти до морської піхоти — там жахливо", — говорить один з полонених на відео.

У Силах спеціальних операцій уточнили, що під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку українські бійці також завдали росіянам суттєвих втрат в живій силі.

"Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", — наголосили в ССО.

Зазначимо, що день морської піхоти у Російській Федерації відзначається саме 27 листопада.

Нагадаємо, 20 листопада ЗСУ відбили штурм росіян в Курській області і за один бій захопили 26 полонених.

1 листопада колишні засуджені з батальйону "Шквал" ЗСУ провели операцію у Вовчанську та взяли у полон 15 росіян.