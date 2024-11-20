ЗСУ відбили штурм росіян в Курській області і за один бій захопили 26 полонених (відео)

На штурм українських позицій на Курщині командування РФ кинуло колишніх увʼязнених з підрозділу "Шторм Z". Після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись.

В Курській області російські окупанти намагалися вибити ЗСУ із займаних позицій. Втім, штурм провалився, а майже всі вояки-штурмовики здалися в полон. Про це повідомили у пресслужбі 80-ї бригади ЗСУ.

Зазначається, що на штурм українських позицій на Курщині командування РФ кинуло колишніх увʼязнених з підрозділу "Шторм Z".

"Під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя", — розповіли у бригаді.

Повідомляється, що в полон до Галицьких десантників потрапили 26 російських окупантів.

Полонені розповіли, що після підписання контракту та 10-денної підготовки кинули гинути як гарматне мʼясо, проте після зустрічі з українськими десантниками, вони вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ захопили важливу позицію РФ під Кураховим. Завдяки ретельному плануванню українські воїни непомітно наблизились до ворожих позицій і взяли в полон трьох окупантів.