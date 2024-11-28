РФ атакует Украину ракетами: по всей территории объявлена воздушная тревога

Сейчас в воздухе находится сразу семь российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!", — говорится в сообщении.

Из-за ракетной опасности воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины.

Кроме того, известно, что в воздухе сейчас находится сразу 7 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

На момент публикации материала информации о попадании ракет в гражданские объекты или объекты критической инфрастурктуры не было.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину десятками шахедов с разных направлений, в результате чего во многих городах были слышны звуки взрывов.

С вечера 24 ноября РФ применила около 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.