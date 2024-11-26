Вибухи у Києві, Тернопіль без води і світла: РФ атакувала Україну великою кількістю "шахедів"
Потужні вибухи чули кореспонденти Фокуса у Хмельницькій області та Києві. Віталій Кличко попереджав, що столицю атакують "шахеди" з різних напрямків.
У Ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів. Фокус зібрав усю інформацію про нічну атаку ворога.
О 23:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили одразу про сім різних напрямків, в яких летіли ворожі "шахеди":
- Сумщина — кілька десятків ударних БпЛА, більшість з яких тримали курс на захід;
- Чернігівщина — дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
- Київська область — загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;
- Черкащина — кілька груп перелітали у Київську область та ще кілька безпілотників перебували в районі Умані;
- Полтавщина — на півночі області, курсом на Київщину;
- Житомирська — БпЛА на північ від Житомира;
- Одещина/Миколаївщина — кілька груп летіли на північ.
А вже ближче до опівночі кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи у Києві. У Київській міській військовій адміністрації запевнили, що у столиці працює ППО.
Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив інформацію про роботу ППО та зазначив, що "шахеди" заходять на Київ з різних напрямків.
Через кілька хвилин після вибухів у Києві ЗМІ повідомили про вибух у Харкові.
А вже близько першої години ночі вибухи почали лунати у Тернополі.
У місцевих телеграм-каналах почала з'являтись інформація, що місто залишилось без світла та є перебої з водою. А вже ближче до 2-ї ночі у Тернополі пролунали повторні вибухи.
Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що влада з'ясовує обсяг пошкоджень, а рятувальні служби займаються усуненням наслідків ворожої атаки.
О 3-й ночі кореспондентка Фокусу повідомила про потужні вибухи у Хмельницькій області.
Станом на 5:10 у більшості регіонів був відбій повітряної тривоги. Небезпека залишалась для мешканців Донецької, Луганської, Житомирської, Вінницької , Хмельницької областей та автономної республіки Крим.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки чи руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не було.
Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників.
З вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.