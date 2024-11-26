Вибухи у Києві, Тернопіль без води і світла: РФ атакувала Україну великою кількістю "шахедів"

Потужні вибухи чули кореспонденти Фокуса у Хмельницькій області та Києві. Віталій Кличко попереджав, що столицю атакують "шахеди" з різних напрямків.

У Ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів. Фокус зібрав усю інформацію про нічну атаку ворога.

О 23:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили одразу про сім різних напрямків, в яких летіли ворожі "шахеди":

Сумщина — кілька десятків ударних БпЛА, більшість з яких тримали курс на захід;

Чернігівщина — дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;

Київська область — загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;

Черкащина — кілька груп перелітали у Київську область та ще кілька безпілотників перебували в районі Умані;

Полтавщина — на півночі області, курсом на Київщину;

Житомирська — БпЛА на північ від Житомира;

Одещина/Миколаївщина — кілька груп летіли на північ.

А вже ближче до опівночі кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи у Києві. У Київській міській військовій адміністрації запевнили, що у столиці працює ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив інформацію про роботу ППО та зазначив, що "шахеди" заходять на Київ з різних напрямків.

Через кілька хвилин після вибухів у Києві ЗМІ повідомили про вибух у Харкові.

А вже близько першої години ночі вибухи почали лунати у Тернополі.

У місцевих телеграм-каналах почала з'являтись інформація, що місто залишилось без світла та є перебої з водою. А вже ближче до 2-ї ночі у Тернополі пролунали повторні вибухи.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що влада з'ясовує обсяг пошкоджень, а рятувальні служби займаються усуненням наслідків ворожої атаки.

О 3-й ночі кореспондентка Фокусу повідомила про потужні вибухи у Хмельницькій області.

Станом на 5:10 у більшості регіонів був відбій повітряної тривоги. Небезпека залишалась для мешканців Донецької, Луганської, Житомирської, Вінницької , Хмельницької областей та автономної республіки Крим.

Мапа тривог о 5:10 Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки чи руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не було.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників.

З вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.