РФ атакувала Київ "шахедами": пошкоджено будівлю дитячої поліклініки, лунають вибухи, що відомо

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок ворожої атаки постраждав охоронець медичного закладу, якого довелось госпіталізувати.

Надвечір 23 листопада російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники типу "шахед", внаслідок падіння уламків якого загорілась частина поліклініки у Дніпровському районі Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках", — написав Кличко.

Згодом він уточнив, що займання на фасаді будівлі поліклініки загасили.

"Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі", — зазначив Кличко.

Міський голова Києва повідомив, що внаслідок російської атаки постраждав охоронець медичного закладу, якого госпіталізували.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також відзвітували.

"Після прибуття, рятувальники встановили, що внаслідок падіння БПлА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки, сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон", — йдеться у повідомленні.

Будівля дитячої поліклініки Фото: ДСНС

За словами рятувальників, на момент прибуття вогнеборців загоряння поліклініки не спостерігалось.

Водночас опівночі кореспонденти Фокусу повідомили, що у Києві пролунав потужний вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у столиці перебувають ворожі БпЛА та закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи.

У ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів.