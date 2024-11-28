РФ атакує Україну крилатими ракетами: на Хмельниччині та Кіровоградщині зникло світло

Росіяни підіймали в повітря одразу сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи чули в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.

У ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл України. Фокус зібрав усю відому наразі інформацію.

О 4:36 Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в небі відмічається активність одразу 4-х бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.

Згодом надійшло уточнення, що у повітрі перебуває сім російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Близько 5-ї ранку Повітряні сили повідомили про пуски "Калібрів" в бік України.

"Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!", — йшлося у повідомленні.

О 5:20 всі регіони України світились червоним, що означало, що на території всієї України оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

А вже о пів на шосту почала з'являтись інформація про вибухи в Одесі та роботу ППО у цьому місті.

Згодом ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Кропивницькому.

Далі вибухи почали лунати у Харкові, Луцьку та Рівному.

А вже о пів на сьому ранку кореспонденти Фокусу почали повідомляти про те, що у Хмельницькій та Кіровоградській області зникло світло та з'явились перебої із постачанням води.

Як повідомили у Військоо-морських силах ЗСУ, в Чорному морі станом на 6 ранку 28 листопада перебуває 14 ворожих кораблів, з яких — 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, в Середземному морі ворожі кораблі відсутні", — йдеться у повідомленні.

Кораблі РФ 28.11.2024 Фото: ВМС ВСУ

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну десятками шахедів з різних напрямків, внаслідок чого у багатьох містах було чутно звуки вибухів.

З вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.