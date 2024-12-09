Система распределенной генерации способна спасти от темноты и холода украинские города. Фокус узнал, где уже появляются такие электроэнергетические установки, чем полезна распределенная генерация и обезопасит ли от отключений.

В Киеве стартовало создание распределенной генерации, а именно — в ноябре была запущена первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. По его словам, такая концепция направлена на развитие в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широкое использование альтернативных источников топлива.

"Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года. Ведь цель — в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт", — подчеркнул Кличко.

Фокус поинтересовался у экспертов, решат ли вопрос дефицита электроэнергии такие установки в масштабах энергосистемы Украины.

Маленькие установки по 1,5-20 МВт — это большие генераторы, а не распределенная генерация Фото: Из открытых источников

Островная или распределенная генерация: какие объекты устанавливают в украинских городах

Как отмечает Министерство энергетики Украины, чтобы энергосистема страны была более устойчивой в условиях постоянных российских атак, есть потребность в развитии распределенной генерации — системе производства и передачи электроэнергии, которая насчитывает много небольших локальных энергообъектов, расположенных по всей Украине. В распределенной генерации комбинируются различные источники энергии: газопоршневые установки, газовые турбины, солнечные панели и аккумуляторы, ветряки, когенерация.

В распределенной генерации комбинируются различные источники энергии: газопоршневые установки, газовые турбины, солнечные панели и аккумуляторы, ветряки, когенерация

"А главное, потребители привлекаются к производству энергии, устанавливают собственные генерирующие установки", — добавляют в министерстве.

Однако, как говорят эксперты, такую генерацию нельзя назвать распределенной, а скорее, островной или точечной из-за малых мощностей.

"Нужно разграничивать распределенную генерацию — генерацию производства электроэнергии, и установку когенерационных платформ, которые собственно могут производить тепло и электроэнергию. Их эффективная работа предусмотрена в определенный период, когда есть производство тепла в большом объеме", — говорит в комментарии Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Он отметил, что, как и в случае с Киевом, речь идет о когенерационных установках, которые выступают исключительно в роли генерации, то есть имеют небольшой объем.

"Что такое 1,5 МВт? Эта мощность закрывает потребности 3-5 многоквартирных домов, даже не района города. Такие установки потребляют газ, если нет стационарной электроэнергии, и производят свою электроэнергию, тепло. Но это малый масштаб. И назвать их распределенной генерацией нельзя. Система распределенной генерации в Украине находится пока на стадии проектов", — считает энергоэксперт.

В Киеве стартовало создание распределенной генерации, заявили в КГГА Фото: Depositphotos

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Действительно, внедрение и развитие электростанций распределенной генерации — непростой вопрос, особенно в условиях ракетно-дронных атак, отметил в комментарии Фокусу аналитик энергетического сектора Dragon Capital Денис Саква.

"Учитывая атаки России на централизованные системы генерации и распределения электроэнергии, такая распределенная генерация жизненно необходима для питания критической инфраструктуры (водоснабжение, канализация, отопление) в городах. Без этих трех систем крупные города функционировать не смогут. Но большой вопрос в том, как именно это реализовать. Если все завязать на газ, то в случае повреждения системы газоснабжения (в результате атак) это сделает такие альтернативные источники питания непригодными для решения вопроса дефицита. То есть должна быть еще и диверсификация по топливу также", — отмечает Денис Саква.

Если все завязать на газ, то в случае повреждения системы газоснабжения (в результате атак) это сделает такие альтернативные источники питания непригодными для решения вопроса дефицита. То есть должна быть еще и диверсификация по топливу также

По словам энергоэкспертов, системой распределенной генерации может быть группа небольших ТЭС, которые существуют параллельно с крупными энергообъектами, и в случае их повреждения, обеспечивают электроснабжение.

"Маленькие установки по 1,5-20 МВт — это, по сути, большие генераторы, а не распределенная генерация. Объекты распределенной генерации имеют мощность от 50 МВт. Они легко подключаются к сети города, если выйдет из строя большая ТЭС. Две станции по 600 МВт могут минимально закрыть потребности, например, Киева, что равно 1200 МВт. Однако такая резервная распределенная генерация — достаточно дорогое удовольствие — от 2 млн евро, да и изготавливаются они на заказ. Более того, после окончания войны и восстановления системы Украины такие ТЭС потребуют определенного ухода, даже если в них не будет необходимости", — пояснил Юрий Корольчук.

Когенерационные установки по 1,5 МВт решают вопрос дефицита энергии точечно Фото: УНИАН

По его словам, сейчас в Украине идут по пути установления так называемой "островной" генерации.

"Сказать, что у государства есть план построения разветвленной сети небольших тепловых ТЭС по 50-100 МвТ, я не могу. А когенерационные установки по 1,5 МВт решают вопрос дефицита энергии точечно, исключительно в тех районах, где возведены. Поэтому, проблему дефицита электроэнергии в целом, которая, кстати, останется и по завершению войны, они не решают", — отметил эксперт.

Самой главной проблемой генерационный малых объектов остается то, что они не станут участниками большой энергосистемы страны

Самой главной проблемой таких генерационный малых объектов остается то, что они не станут участниками большой энергосистемы страны.

"Это — маленькие островки, которые невозможно приобщить к большой энергосистеме, а также ими управлять. Да, они выполнят свою положительную роль, но участниками большой системы не станут. В отличие от больших энергоблоков по 50-100 МВт, которыми можно оперировать и включить в украинскую энергосистему. Однако о таких ТЭС пока речь не идет, ведь это довольно дорогие проекты, следовательно и остаются на уровне проектов", — пояснил Корольчук в комментарии Фокусу.

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Так или иначе небольшие электростанции на газу могут пригодиться городам для устойчивого обеспечения электроэнергией коммунальных предприятий, больниц, других важных объектов инфраструктуры. В создании децентрализованной генерации Украине помогают международные партнеры и доноры, например, USAID. Агентство передало НАЭК "Энергоатом" газотурбинную установку мощностью 28 МВт, которую компания уже запустила летом этого года. Установку получили в феврале 2023 года, но на установку и настройку такой станции было потрачено почти полтора года.