Графики отключения света: с Нового года Украину планируют поделить на три зоны, — СМИ

В зоны будут объединять области, которые имеют относительно одинаковое потребление электроэнергии. Также возможно применение подочередей, когда свет будут выключать условной "половине" очереди, а другой "половине" будут оставлять.

Министерство энергетики Украины планирует изменить графики почасовых отключений света по всей территории Украины уже с января 2025 года. Об этом пишет "РБК Украина" со ссылкой на источники в энергетической отрасли.

"Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях. Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию применения графиков", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что сейчас сумма часов отключения света за месяц для всех потребителей практически одинакова, однако если считать часы без электроэнергии в течение недели или суток, то разница может быть значительной.

Это связано с тем, что каждая область устанавливает отдельные графики и очереди после того, как получают команду от "Укрэнерго" на отключение.

"Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других — по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди", — говорится в статье.

По какому принципу Украину будут делить на зоны

Авторы материала подчеркнули, что вводить одинаковые графики по всей стране нельзя, поскольку это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому сейчас рассматривается вариант объединения графиков областей в три зоны с относительно равным объемом потребления. В каждой из этих зон планируют применять одинаковые графики отключения.

"В одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке — чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне", — пояснили журналисты.

Такая же система будет по другим зонам, однако это лишь один из вариантов, который рассматривается.

Есть другое предложение, ведь бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух — много.

"Для таких ситуаций предлагается ввести две подочереди и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что сейчас новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет.

"При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет", подытожили авторы материала.

Напомним, в ДТЭК объяснили, что операторы "Укрэнерго" определяют, на сколько групп делить потребителей электроэнергии, кого отключать, а кого подключать.

Во время обстрела 28 ноября Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами. В ДТЭК заявили, что ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.