Графіки відключення світла: з Нового року Україну планують поділити на три зони, — ЗМІ

У зони об'єднуватимуть області, які мають відносно однакове споживання електроенергії. Також можливе застосування підчерг, коли світло вимикатимуть умовній "половині" черги, а іншій "половині" залишатимуть.

Міністерство енергетики України планує змінити графіки погодинних відключень світла по всій території України вже з січня 2025 року. Про це пише "РБК Україна" з посиланням на джерела в енергетичній галузі.

"Проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях. Щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення та зробити обмеження справедливішими, вирішили змінити інструкцію застосування графіків", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що наразі сума годин відключення світла за місяць для всіх споживачів практично однакова, проте якщо рахувати години без електроенергії протягом тижня чи доби, то різниця може бути значною.

Це пов'язано з тим, що кожна область встановлює окремі графіки та черги після того, як отримують команду від "Укренерго" на відключення.

"Тому в деяких регіонах відключення можуть бути по 3-4 години, в інших — по 2, причому з різною частотою. І зараз Міненерго якраз хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою", — йдеться у статті.

За яким принципом Україну ділитимуть на зони

Автори матеріалу підкреслили, що запроваджувати однакові графіки по всій країні не можна, оскільки це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Тому наразі розглядається варіант об'єднання графіків областей у три зони з відносно рівним обсягом споживання. В кожній з цих зон планують застосовувати однакові графіки відключення.

"До однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій з одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами в однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні", — пояснили журналісти.

Така ж сама система буде за іншими зонами, проте це лише один із варіантів, який розглядається.

Є інша пропозиція, адже бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, а двох – багато.

"Для таких ситуацій пропонується запровадити дві підчерги та відключати, грубо кажучи, не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що наразі нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. До Нового року у системі відключень змін не буде.

"При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає", підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, що оператори "Укренерго" визначають, на скільки груп ділити споживачів електроенергії, кого відключати, а кого підключати.

Під час обстрілу 28 листопада Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами. У ДТЕК заявили, що ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.