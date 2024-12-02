Чому в одних людей світло є завжди, а в інших — немає: енергетик розставив всі крапки над "і"

За словами Вадима Буглака, вимкнення світла відбувається не через "теорію змови" чи експорт електрики в Європу.

Вадим Буглак, який працює в ДТЕК, відповів на найпопулярніші питання про роботу енергетичного сектору, які турбують багатьох українців. Зокрема, він пояснив, хто ж саме вирішує, кому вимикати світло, а кому — ні? Усі крапки над "і" фахівець розставив під час інтерв’ю для YouTube-проєкту LUKI.

"Передбачаючи коментарі, які будуть під цим відео, відразу хотів би пояснити, чому в одних є світло, а в інших немає? Це вирішують оператори "Укренерго", які бачать графіки та рівень навантаження у системі. Саме вони визначають, на скільки груп ділити, кого відключати, а кого підключати. Вони цим займаються. Моє діло: якщо лінія пошкоджена, то я їду і ремонтую, аби споживачі мали електрику. Зараз справді йде боротьба за світло", — пояснив Вадим.

Крім того, експерт розповів про найскладніші випадки, шокуючі знахідки та сварки з місцевими жителями.

"Ми ремонтуємо й обслуговуємо кабельні лінії, які знаходяться безпосередньо під землею. Найдовше, на моїй пам’яті, ремонт тривав 28 годин. Змушені були працювати навіть вночі. Бачили такі коментарі в інтернеті: "Я не встигла вимити голову. Дякую, ДТЕК! Коли мусиш ремонтувати кабелі в дощ та сніг, думаєш: "Мені б ваші проблеми". Хотілося б, щоб люди теж з розумінням ставилися, бо ми стараємося", — додає Буглак.

За словами чоловіка, вимкнення світла відбувається не через "теорію змови" чи експорт електрики в Європу.

"Зараз люди включають обігрівачі — лінії перевантажуються. Крім того, якщо одна лінія виходить з ладу через обстріл, інша бере на себе подвійне навантаження. Саме тому система не витримує. Це не всесвітня змова, не масони, а реальні проблеми", — резюмував він.

У коментарях під відео глядачі почали ділитися власними думками.

"Вкурвлювало, коли моя кума (з двома вищими освітами й посадою), сидячи в Ужгороді, без тривог, комендантської години, вибухів, патякала, що електроенергію за кордон продають, саме тому вона без світла сидить. Слава працівникам ДТЕК", – написала одна з учасниць обговорення.

Інший користувач додав: "Дякую Вадиму та всім його колегам, що несуть нам світло та комфорт! Ви робите важливу справу не тільки зараз, але й в мирний час".

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