"Дохід — 20 тисяч в день": касир супермаркету розповів, як обманюють покупців (відео)

Віктор Рибачок розповів, що після початку повномасштабного вторгнення шахраї вигадали нову схему, аби обвести навколо пальця заможних людей.

Касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застерігає покупців від так званих "професійних жебраків", які вигадали нову схему незаконного заробітку. Своїм досвідом він поділився з авторами YouTube-каналу LUKI.

"Зараз є професіональні жебраки. Як вони працюють? Людина приходить у супермаркет погано одягненою, хоча від неї не смердить — просто має бідний та зношений одяг. Підходить до багатих покупців й каже: "Боже, немає що їсти — купіть". А для заможної людини, розумієте, ковбаса за 300 грн — це не ціна, вона бере й купляє кіло. Одного разу я побачив, як такий професійний жебрак виходить з супермаркету, йде до своєї машини, відкриває багажник, а там все заповнено пакетами з нашого та інших магазинів. Подумав собі, що йому вже достатньо, сів й поїхав", — розповідає Віктор.

Також він розповів про історію однієї жінки, яка приходила у магазин з малолітніми дітьми. За його словами, це було вже після повномасштабного вторгнення.

"Вона казала, що біженка. Мовляв, от в неї маленька дитина й потрібно дитяче харчування. Звичайне начебто не підходить, бо алергія. Вибирала найдорожче, яке коштувало 800 грн за баночку. Брали 2-3 штуки. Людина, яка їм це купувала, йшла по своїх справах, а вона поверталась через пів години й вимагала у касира повернути гроші за товар. Побачивши це кілька разів, наші дівчата просто почали повертати гроші покупцям або на карту, або ніяк", — каже чоловік.

Віктор Рибачок розповів про так званих "професійних жебраків" Фото: LUKI

За його словами, "професійні жебраки" заробляють по 2000 грн на одній точці. Обійшовши 10 супермаркетів, таким чином можна отримати до 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як менеджер супермаркету з 21-річним стажем Нік розкрив типи покупців, яких ненавидить весь персонал. Своїм досвідом британець поділився в одному з епізодів подкасту Джо Марлера "Речі, які роблять люди".

Також ми розповідали про жінку, яка прийшла на закупи до одного з найдорожчих супермаркетів світу і виявила, що не може дозволити собі навіть коробку ягід.