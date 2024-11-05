Менеджер супермаркету зі стажем назвав типи покупців, яких ненавидить весь персонал

За свою багаторічну кар'єру Нік спробував себе в різних професійних ролях — від звичайного співробітника торгового залу до директора.

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Менеджер супермаркету з 21-річним стажем, якого звуть Нік, розкрив типи покупців, яких ненавидить весь персонал. Своїм досвідом британець поділився в одному з епізодів подкасту Джо Марлера "Речі, які роблять люди". Про це пише видання The Sun.

За свою багаторічну кар'єру Нік працював у багатьох супермаркетах, зокрема Aldi та Lidl, а також спробував себе в різних професійних ролях — від звичайного співробітника торгового залу до директора.

"Я почав працювати, коли отримав атестат про повну загальну середню освіту. Потрібні були гроші, щоб зустрічатися з друзями. Спочатку це був неповний робочий день, але потім перейшов на повну ставку й потрохи просувався кар'єрними сходами. Звільняючись з роботи через 16 років, був уже директором магазину", — ділиться герой подкасту.

Чоловік виділяє п'ять основних типів клієнтів, яких ненавидить весь персонал. На першому місці, за його спостереженнями, — крадії.

"У великих супермаркетах менше охоронців, є багато схованок, де не встановлені камери, тож люди заходять туди й крадуть продукти. Професіонали знають, як непомітно зняти магнітні стрічки", — пояснює він.

Нік — менеджер супермаркету Фото: TikTok/@thingspeoplepod

Окрім того, за словами Ніка, працівники супермаркетів не терплять "важких" клієнтів, які грубіянять, кричать та поводяться агресивно. До того ж у чорному списку клієнти, які беруть участь у п'яних вечірках.

"Коли працював нічним менеджером, то четвер й п'ятницю ми називали "бійцівською ніччю", бо щоразу в магазині починалася бійка через людей напідпитку", — каже британець.

Наступна категорія проблемних людей — це ті, хто повільно складає у пакет свої покупки. За словами Ніка, співробітники отримують догани за те, що не працюють достатньо швидко. Замість того, аби витрачати час на пакування біля каси, він просить переходити до спеціальної пакувальної лавки.

Зрештою, останні в списку "стерв'ятники", які полюють за так званими "жовтими цінниками".

"Як правило, це щоразу одній й ті самі люди. Вони підходять до подвійних дверей, виштовхують візок й розгрібають все, що бачать. Були навіть бійки, це смішно", — резюмує Нік.

Менеджера дратують покупці, які полюють за "жовтими цінниками" Фото: TikTok/@thingspeoplepod

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 35-річна Марія Джонс з Великої Британії була шокована кількістю людей, які ледь не бились, аби отримати акційні товари за 5 пенсів у місцевому супермаркеті. За її словами, покупці накинулися на візок з уціненими продуктами, щойно він з'явився у магазині.

Також ми розповідали про жінку, яка прийшла на закупи до одного з найдорожчих супермаркетів світу і виявила, що не може дозволити собі навіть коробку ягід.