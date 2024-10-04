Складно дозволити собі навіть ягоди: які ціни в супермаркетах для зірок (відео)
Американський магазин популярний серед зірок і ціни там відповідні. За кілька варених яєць доведеться віддати щонайменше 10 доларів, а огірки — у 2 з половиною рази дорожче.
Жінка прийшла на закупи до одного з найдорожчих супермаркетів світу і виявила, що не може дозволити собі навіть коробку ягід. Ціни шокували її. Про це йдеться в матеріалі Mirror.
Усі люди час від часу люблять побалувати себе. Це може бути похід у СПА, ресторан, просто кава або купівля речі, якою давно захоплювалися. Деякі для цього відвідують незвичайні магазини з продуктами. Якщо йдеться про Британію, то там розкішними супермаркетами вважаються M&S або Waitrose, а в США таким місцем є Erewhon. Ніхто не може змиритися з тим, наскільки там дорого.
В околицях Каліфорнії є кілька таких магазинів, які відомі як "гарячі точки" для знаменитостей.
"Люди поспішають купити "найзнаменитіші у світі" вірусні смузі, створені Софією Річі, Гейлі Бібер, Кортні Кардаш'ян, Сабріною Карпентер та іншими. Одна жінка, схиблена на ощадливості та пошуку вигідних пропозицій, вирішила зазирнути в магазин елітних продуктів. Вона не могла повірити в ціну за коробку ягід", — йдеться в повідомленні.
Йдеться про дівчину на ім'я Ванесса, яка знімає ролики в TikTok. В одному з відео вона поділилася своїм досвідом відвідування Erewhon. Прийшла до супермаркету вона зі своєю подругою і вирішила зіграти з нею в гру. Їй потрібно було вгадати ціни на продукти.
Коробка змішаних ягід обходиться покупцям у 19 доларів (780 гривень), а ось окремо полуниця, ожина, чорниця і малина коштують 41 долар (1690 гривень). Інші ціни їх також шокували:
- гранатові зерна — 34 долари (1400 гривень);
- кавун — 26 доларів (1070 гривень);
- огірки — 27 доларів (1110 гривень);
- картопля з розмарином — 25 доларів (1030 гривень);
- батат — 24 долари (990 гривень);
- індичка — 75 доларів (3100 гривень);
- шматок лосося — 16 доларів (660 гривень);
- 4 варених яйця — 10 доларів (410 гривень).
Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що чоловік розповів про те, як супермаркети змушують людей купувати більше. Іноді похід за покупками може стати проблемою, адже часто люди виходять з безліччю непотрібних речей. Один чоловік нагадав, чому ми часто робимо покупки без очевидних причин.