Сложно позволить себе даже ягоды: какие цены в супермаркетах для звезд (видео)

Американский магазин популярен среди звезд и цены там соответствующие. За несколько вареных яиц придется отдать не меньше 10 долларов, а огурцы — в 2 с половиной раза дороже.

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Женщина пришла за покупками в один из самых дорогих супермаркетов мира и обнаружила, что не может позволить себе даже коробку ягод. Цены повергли ее в шок. Об этом говорится в материале Mirror.

Все люди время от времени любят побаловать себя. Это может быть поход в СПА, ресторан, просто кофе или покупка вещи, которой давно восхищались. Некоторые для этого посещают необычные магазины с продуктами. Если речь о Британии, то там роскошными супермаркетами считаются M&S или Waitrose, а в США таким местом является Erewhon. Никто не может смириться с тем, насколько там дорого.

В окрестностях Калифорнии есть несколько таких магазинов, которые известны как "горячие точки" для знаменитостей.

"Люди спешат купить "самые знаменитые в мире" вирусные смузи, созданные Софией Ричи, Хейли Бибер, Кортни Кардашьян, Сабриной Карпентер и другими. Одна женщина, помешанная на бережливости и поиске выгодных предложений, решила заглянуть в магазин элитных продуктов. Она не могла поверить в цену за коробку ягод", — говорится в сообщении.

Речь идет про девушку по имени Ванесса, которая снимает ролики в TikTok. В одном из видео она поделилась своим опытом посещения Erewhon. Пришла в супермаркет она со своей подругой и решила сыграть с ней в игру. Ей нужно было угадать цены на продукты.

Коробка смешанных ягод обходится покупателям в 19 долларов (780 гривен), а вот по отдельности клубника, ежевика, черника и малина стоят 41 доллар (1690 гривен). Другие цены их также повергли в шок:

гранатовые зерна — 34 доллара (1400 гривен);

арбуз — 26 долларов (1070 гривен);

огурцы — 27 долларов (1110 гривен);

картофель с розмарином — 25 долларов (1030 гривен);

батат — 24 доллара (990 гривен);

индейка — 75 долларов (3100 гривен);

кусок лосося — 16 долларов (660 гривен);

4 вареных яйца — 10 долларов (410 гривен).

Напомним, 14 сентября сообщалось, что мужчина рассказал о том, как супермаркеты заставляют людей покупать больше. Иногда поход за покупками может стать проблемой, ведь часто люди выходят с множеством ненужных вещей. Один мужчина напомнил, почему мы зачастую совершаем покупки без очевидных причин.