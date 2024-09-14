Мужчина рассказал о том, как супермаркеты заставляют людей покупать больше (видео)

Иногда поход за покупками может стать проблемой, ведь часто люди выходят с множеством ненужных вещей. Один мужчина напомнил, почему мы зачастую совершаем покупки без очевидных причин.

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Пользователь TikTok с ником sabrisuby раскрыл "шесть ловушек", которые, по его словам, заставляют покупателей покупать больше, чем они планируют. Об этом он рассказал в одном из своих видео.

"Шесть хитростей, которые используют супермаркеты, чтобы заставить вас покупать больше", — подписал мужчина свой ролик.

Видео начинается с того, что покупатель отправляется в путешествие по местному супермаркету и раскрывает скрытую правду.

"Вот отвратительные секреты, которые супермаркеты скрывают от вас. Вы когда-нибудь задумывались, почему фрукты и овощи встречают вас у входа? Это психологический прием, который запускает эффект "здоровье-гало", заставляя вас заполнить корзину. Вы когда-нибудь замечали, почему они ставят молоко и яйца в самом конце, заставляя вас идти через проходы с заманчивой нездоровой пищей, и в итоге вы делаете незапланированные покупки. За последние десятилетия тележки для покупок увеличились в три раза, а товары с высокой ценой находятся на уровне глаз покупателя", — говорит он.

Мужчина также утверждает, что самые дешевые вещи обычно располагаются внизу, вне поля зрения.

"Касса — это самая настоящая ловушка, они используют вашу усталость от принятия решений и заставляют вас смотреть на шоколадные батончики, безумие, правда?" — добавил он.

После того как он выложил видео в TikTok, оно набрало тысячи лайков и множество комментариев.

"Ах, вот как они это делают…", "Интересно", "Да они уже много лет взламывают систему", "Мы узнали об этом в 1993 году", "Это не новая информация и не какой-то большой секрет. Не все является заговором", — писали они.

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