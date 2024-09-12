"Заработок денег во сне": миллионер поделился своими пятью секретами успеха (фото)

Миллионер Джеймс Дули охотно делится своими знаниями с другими бизнесменами. Он выделяет 5 ключевых областей, на которых следует сосредоточиться молодым предпринимателям.

Related video

Британский предприниматель Джеймс Дули с состоянием в 20 миллионов фунтов стерлингов делится пятью секретами "зарабатывания денег во сне". Об этом пишет The Mirror.

Успешный бизнесмен раскрыл пять важнейших стратегий для владельцев бизнеса, стремящихся увеличить свою прибыль. Джеймс Дули, с десятилетним опытом работы в области поисковой оптимизации (SEO), начинал всего с 10 000 фунтов стерлингов и благодаря своим умениям работать в интернете увеличил свое состояние до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Будучи основателем PromoSEO, Джеймс охотно делится своими знаниями с британскими бизнесменами. Он выделяет пять ключевых областей, на которых следует сосредоточиться компаниям, чтобы процветать в современном конкурентном цифровом мире.

"Слишком многие люди боятся и ведут бизнес только в своей зоне комфорта. Люди не расширяют границы, потому что боятся провала. Успех в Интернете позволил мне путешествовать по миру, иметь свободное время и работать из любого места. Он позволяет зарабатывать деньги во сне", — отметил Джеймс

Миллионер Джеймс Дули охотно делится своими знаниями с другими бизнесменами Фото: Jam Press

Вот пять стратегий, которые, по мнению бизнесмена, необходимо освоить для достижения стабильных результатов:

Органическое SEO

Оптимизация контента вашего сайта под релевантные ключевые слова может привлечь целевой трафик из поисковых систем. Такой подход не только укрепляет доверие и авторитет, но и приводит к повышению конверсии. Кроме того, органическое SEO дает долгосрочные преимущества и экономически эффективные результаты, что делает его надежной стратегией для стабильного привлечения клиентов.

Google PPC AdWords

Эта эффективная маркетинговая стратегия позволяет генерировать лиды, которые конвертируются в заказы. Ориентируясь на конкретные ключевые слова и демографические группы в Великобритании, компании могут мгновенно связаться с потенциальными клиентами. Рекламные объявления PPC обеспечивают немедленную видимость и измеряемые результаты, а точный контроль бюджета гарантирует экономически эффективное создание потенциальных клиентов.

Маркетинг в социальных сетях

Определение того, где ваши потенциальные клиенты проводят время в Интернете, позволяет эффективно адаптировать стратегию работы с социальными сетями. Такие платформы, как Facebook, LinkedIn и Instagram, предлагают варианты целевой рекламы и аналитику для уточнения кампаний. Это способствует прямому взаимодействию, выстраиванию отношений, которые могут конвертироваться в лиды.

Производство видео

Благодаря стремительному росту потребления видеоконтента использование таких платформ, как YouTube — сейчас это вторая по величине поисковая система — может значительно повысить вашу узнаваемость. Растущая популярность видеороликов на Instagram и TikTok также открывает новые возможности для вовлечения.

Ретаргетинговые кампании

Обеспечение того, чтобы ваш бренд оставался в памяти потенциальных клиентов, имеет жизненно важное значение. Используя такие инструменты, как Facebook Pixel и другие стратегии ремаркетинга, компании могут отслеживать посетителей и показывать им адаптированную рекламу по всей сети. Такое повторное воздействие очень важно, поскольку потенциальным клиентам часто требуется несколько взаимодействий, прежде чем они примут решение.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, купив номерной знак для своей машины за 120 фунтов стерлингов. Род Шилдс рассказал свою историю о том, как стал мультимиллионером, занимаясь покупкой и продажей автомобильных номерных знаков в качестве хобби.

Также стало известно, что мужчина, выигравший в лотерею миллионы, потерял веру в людей. Победитель лотереи подарил по два миллиона маме и сестре, а еще один миллион отложил для близких друзей. Однако этого оказалось недостаточно.