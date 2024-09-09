Мужчина стал миллионером, купив номерной знак для своей машины за 120 фунтов стерлингов

Род Шилдс рассказал свою историю о том, как стал мультимиллионером, занимаясь покупкой и продажей автомобильных номерных знаков в качестве хобби.

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60-летний Род Шилдс из Бирмингема (Англия) рассказал, что ему удалось стать миллионером и начать карьеру в сфере недвижимости после того, как в 1980-х годах он купил номерной знак всего за 120 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина купил свой первый номерной знак с регистрацией 4VBF в 80-х годах прошлого века всего за 120 фунтов стерлингов и перепродал его за 3 000 фунтов стерлингов. Это вливание денег позволило ему внести 25-процентный залог за дом с тремя спальнями в Вулверхэмптоне и начать карьеру застройщика. Помимо основной работы, мистер Шилдс занимается вторым бизнесом — продажей номерных знаков на заказ для корпоративных клиентов.

"Сейчас я владею портфелем недвижимости на несколько миллионов фунтов, и все они были куплены на этот номерной знак. Я всегда связывал это с одной покупкой — она дала мне толчок к действию. Я всегда знал, что там есть возможности, не слушайте скептиков", — вспоминает мужчина.

Сейчас мужчина владеет недвижимостью на миллионы фунтов стерлингов Фото: SWNS

Британец рассказал, что открыл для себя номерные знаки, просматривая воскресные газеты в 1980-х годах, которые он читал из-за своей любви к автомобилям и интереса к недвижимости.

"Я не знал, за сколько смогу их продать, просто подумал: "Дай-ка я попробую". Я просто знал, что она будет стоить что-то, потому что на ней был один номер и три буквы. Я просто прикинул цену и выставил ее за 4 000 фунтов, а кто-то предложил чуть больше 3 000 фунтов", — сказал он.

С того момента мистеру Шилдсу удалось занять свою нишу на рынке, что послужило толчком для его бизнес-авантюры в возрасте всего 17 лет. Через год он также приобрел недвижимость и посвятил целый год ее ремонту, прежде чем начал получать от нее доход от аренды.

С годами его бизнес по перепродаже номерных знаков расширялся, благодаря его растущей деловой хватке и знаниям в этой области.

"Однажды я слушал Last Christmas Джорджа Майкла и погуглил, сколько он зарабатывает на этой песне — около 250 тысяч фунтов стерлингов в год в виде роялти. Мне стало интересно, есть ли какие-нибудь номера, связанные с Джорджем, и оказалось, что есть. Я купил номер UG03RGE, впервые выпущенный в 2003 году — в год его смерти — примерно за 400 фунтов стерлингов и продал его чуть меньше чем за 3 тысячи фунтов", — добавил британец.

Теперь мистер Шилдс делится своими уникальными номерными знаками со всем миром и потенциальными покупателями на сайте UBR Plates.

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Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.