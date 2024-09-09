Чоловік став мільйонером, купивши номерний знак для своєї машини за 120 фунтів стерлінгів

Род Шилдс розповів свою історію про те, як став мультимільйонером, займаючись купівлею і продажем автомобільних номерних знаків як хобі.

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60-річний Род Шилдс із Бірмінгема (Англія) розповів, що йому вдалося стати мільйонером і почати кар'єру у сфері нерухомості після того, як у 1980-х роках він купив номерний знак лише за 120 фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Чоловік купив свій перший номерний знак з реєстрацією 4VBF у 80-х роках минулого століття всього за 120 фунтів стерлінгів і перепродав його за 3 000 фунтів стерлінгів. Це вливання грошей дало йому змогу внести 25-відсоткову заставу за будинок із трьома спальнями у Вулвергемптоні й почати кар'єру забудовника. Крім основної роботи, містер Шилдс займається другим бізнесом — продажем номерних знаків на замовлення для корпоративних клієнтів.

"Зараз я володію портфелем нерухомості на кілька мільйонів фунтів, і всі вони були куплені на цей номерний знак. Я завжди пов'язував це з однією покупкою — вона дала мені поштовх до дії. Я завжди знав, що там є можливості, не слухайте скептиків", — згадує чоловік.

Зараз чоловік володіє нерухомістю на мільйони фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Британець розповів, що відкрив для себе номерні знаки, переглядаючи недільні газети в 1980-х роках, які він читав через свою любов до автомобілів та інтерес до нерухомості.

"Я не знав, за скільки зможу їх продати, просто подумав: "Дай-но я спробую". Я просто знав, що вона буде коштувати щось, тому що на ній був один номер і три літери. Я просто прикинув ціну і виставив її за 4 000 фунтів, а хтось запропонував трохи більше ніж 3 000 фунтів", — сказав він.

Відтоді містеру Шилдсу вдалося зайняти свою нішу на ринку, що послужило поштовхом для його бізнес-авантюри у віці всього 17 років. Через рік він також придбав нерухомість і присвятив цілий рік її ремонту, перш ніж почав отримувати від неї дохід від оренди.

З роками його бізнес із перепродажу номерних знаків розширювався, завдяки його діловій хватці й знанням у цій галузі.

"Одного разу я слухав Last Christmas Джорджа Майкла і погуглив, скільки він заробляє на цій пісні — близько 250 тисяч фунтів стерлінгів на рік у вигляді роялті. Мені стало цікаво, чи є якісь номери, пов'язані з Джорджем, і виявилося, що є. Я купив номер UG03RGE, вперше випущений у 2003 році — в рік його смерті — приблизно за 400 фунтів стерлінгів і продав його трохи менше ніж за 3 тисячі фунтів", — додав британець.

Тепер містер Шилдс ділиться своїми унікальними номерними знаками з усім світом і потенційними покупцями на сайті UBR Plates.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером. Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.