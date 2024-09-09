"Разрываюсь на части": мужчина, выигравший в лотерею миллионы, потерял веру в людей

Победитель лотереи подарил по два миллиона маме и сестре, а еще один миллион отложил для близких друзей. Однако этого оказалось недостаточно.

Related video

Мужчина, выигравший в лотерею десятки миллионов, рассказал, как это изменило его жизнь. Однако не все перемены были положительными. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Сразу после победы в лотерее мужчина решил уволиться с работы и начал инвестировать свои миллионы.

"Мы с партнером вложили половину выигрыша в недвижимость (одну там, где мы сейчас живем, а другую — в городе, где я вырос)", — написал пользователь с ником OpulentWords.

Желая поделиться своим богатством, он подарил маме и сестре по два миллиона, а еще один миллион отложил для близких друзей, которым он хотел помочь. Но хотя деньги принесли ему финансовую свободу, он говорит, что это "напрягает его", поскольку его семья хочет от него все больше и больше.

"С тех пор как мы уволились с работы, на нашем общем банковском счете лежит миллион на оплату налогов на недвижимость и расходов на проживание. Остальные миллионы лежат на высокодоходном сберегательном счете, и мы сможем жить на проценты до конца жизни (это более скромная сумма, чем вы думаете), не прикасаясь к первоначальному выигрышу. Мы хотим, чтобы первоначальный выигрыш достался нашим будущим детям. Наш финансовый консультант отлично справляется с этой задачей. Проблема в том, что моя сестра и мама считают нас эгоистами, раз мы не дали им больше денег. Они просят купить для семьи дом на пляже в придачу к тем деньгам, которые мы дали, но мы, честно говоря, не хотим этого делать", — отметил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Мужчина добавил, что родные постоянно просят у него денег и это вызывает сильное беспокойство.

"Я просто разрываюсь на части и теперь понимаю, почему говорят, что больше денег — больше проблем. Я не хочу продолжать чувствовать себя банкоматом семьи. Я слышал, как они говорили, что я скуповата, и это очень обидно. От меня также ожидают, что я буду платить за все ужины, и это нормально. Но я не понимаю, почему выигрыш денег заставляет людей относиться к тебе так, а не иначе, как к тому, кто унаследовал их от семьи? Все считают, что имеют право на деньги моей возлюбленной и меня", — сказал он.

Многие пользователи форума решили поддержать мужчину в комментариях:

"Я думаю, что два миллиона на каждого — это более чем достаточно и, вероятно, слишком много. Вам придется либо прекратить это и установить жесткие границы, либо переехать и сменить номер. Если вы этого не сделаете, это никогда не прекратится";

"Вы выиграли в лотерею, поэтому вы можете выбирать, куда это приведет. Вы решили дать каждому из них по два миллиона, что уже много. А теперь они требуют от вас еще больше и называют вас эгоистом?";

"Скажите им, что если они хотят семейный дом на пляже, то могут купить его на те деньги, которые вы им уже дали. Что касается дальних родственников, вежливо сообщите им, что если бы они когда-нибудь действительно отчаянно нуждались в деньгах, вы бы, конечно, помогли им, но вне этой ситуации деньги предназначены для вас и вашего будущего, а не для них".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина трижды выиграл в лотерею и стал миллионером. Терри Сплаун стал настоящей знаменитостью среди игроков в лотерею. Мужчина выиграл три раза всего за четыре года.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.